Beim SV Budberg II läuft es auch ohne Benny Franke

Kurz nach dem Seitenwechsel verpassten die Gäste den Anschlusstreffer. Jan Luca Rassiers Freistoß sowie der Nachschuss landeten jeweils an der Latte. Der anschließende Konter brachte – bezeichnend an dem Tag fürs Alpener Spiel – das 6:1 für den Favoriten. Wieder war Kehrmann zur Stelle (49.). „Es ist schön, dass wir durchwechseln konnten“, sagte Deutz, der auf seinen treffsichersten Stürmer verzichten musste. „Benny ist im Urlaub, steht uns im nächsten Spiel aber wieder zur Verfügung.“ Den Schlusspunkt setzte Arne Grundmann auf Vorlage von Henrik Skodacek (67.). Beide Spieler wurden zuvor eingewechselt.