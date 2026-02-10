Beim SV Budberg II läuft es auch ohne Benny Franke

Die Zweitvertretung vom SV Budberg ist in der Kreisliga A Moers nach der Niederlage in Lüttingen mit einem Schützenfest in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der Meisterschaftsanwärter bezwang Viktoria Alpen 7:1 (5:1). Wieso der Gastgeber ohne Top-Stürmer Benny Franke (17 Saisontreffer) auskommen musste.
Budberg II zeigte einen starken Auftritt und führte schnell durch die Tore von Deniz Ucan (5.) und Finn Berg (6.) mit 2:0. Nils Speicher nutzte in der elften Minute einen Aufbaufehler von Mika Engeln und blieb vor Torwart Luca Höffken eiskalt – 1:2. SVB-Trainer Ulf Deutz sagte: „In dieser Phase hatte Alpen die ein oder andere Chance, aber die haben wir gut überstanden.“ Spätestens mit dem 3:1, wieder durch Ucan (35.), war sein Team endgültig auf der Siegerstraße. Noch vor der Pause erhöhten Mika Engeln (44.) und Yannik Kehrmann (45.+2).
Kurz nach dem Seitenwechsel verpassten die Gäste den Anschlusstreffer. Jan Luca Rassiers Freistoß sowie der Nachschuss landeten jeweils an der Latte. Der anschließende Konter brachte – bezeichnend an dem Tag fürs Alpener Spiel – das 6:1 für den Favoriten. Wieder war Kehrmann zur Stelle (49.). „Es ist schön, dass wir durchwechseln konnten“, sagte Deutz, der auf seinen treffsichersten Stürmer verzichten musste. „Benny ist im Urlaub, steht uns im nächsten Spiel aber wieder zur Verfügung.“ Den Schlusspunkt setzte Arne Grundmann auf Vorlage von Henrik Skodacek (67.). Beide Spieler wurden zuvor eingewechselt.