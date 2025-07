Budberg testet gegen Xanten. – Foto: Marian Ograjensek

Beim SV Budberg beginnt die heiße Bewerbungsphase Am Mittwoch testet Landesligist SV Budberg gegen den TuS Xanten. Trainer Tim Wilke äußert sich zur Kapitänsfrage. Das Derby zum Landesliga-Auftakt beim 1. FC Lintfort wird wahrscheinlich vorgezogen. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 Bezirksliga 4 SV Budberg TuS Xanten

Fynn Schwarzer spielt eigentlich noch in der A-Jugend des SV Budberg. Da die Mannschaft aber eine dreiwöchige Trainingspause einlegt, nimmt der Youngster in dieser Zeit an der Sommer-Vorbereitung der Landesliga-Truppe teil. Und weil der Mittelfeldakteur seine Sache gut macht, wird Schwarzer am Mittwochabend dem Kader fürs Testspiel gegen den Bezirksligisten TuS Xanten angehören. Anstoß im Scania-Sportpark ist um 20 Uhr.

Kapitänsfrage mit der gleichen Antwort „Fynn wird auf jeden Fall seine Spielminuten bekommen“, sagt Wilke, der sein Team bereits darauf einstellte, dass „jetzt die richtige Bewerbungsphase für die Startelf“ beginnt. Nach dem Spiel gegen Xanten folgt am Samstag ab 13 Uhr die Stadtmeisterschaft auf heimischer Anlage und am Sonntag, 13 Uhr, ein Test beim VfB Hilden II aus der anderen Landesliga-Gruppe. Am Dienstag, 20 Uhr, erwartet der SVB dann den Bezirksligisten VfL Tönisberg.

Jan Luca Häselhoff, Fynn Eckhardt und Fynn Jansen weilen derzeit in Urlaub. Häselhoff wird die Budberger Mannschaft auch in dieser Saison mit der Spielführerbinde auf den Platz führen, wie Wilke auf Nachfrage mitteilt. Eckhardt und Moritz Paul bleiben die Vize-Kapitäne. Frühstart gegen Lintfort?