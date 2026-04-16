Beim SV Blau-Weiss Murg gibt es viele Fragezeichen vor dem Umbruch

Mehmet Yilmaz, Sportchef des SV Blau-Weiß Murg | Foto: Privat

Den Abstieg aus der Bezirksliga kann der SV BW Murg kaum mehr abwenden. Zur neuen Fußballsaison zeichnet sich für Sportchef Mehmet Yilmaz, der für die BZ den 22. Spieltag tippt, ein Umbruch ab.

„Herr Yilmaz, glauben Sie an Wunder?“ Kurze Pause, Mehmet Yilmaz überlegt. „Ich weiß, worauf Sie mich ansprechen wollen“, antwortet der Sportchef des SV Blau-Weiss Murg. Vor zwei Jahren gelang dem Fußball-Bezirksligisten das dazumal eigentlich Unmögliche. Noch zu Beginn der Rückrunde dümpelte die Mannschaft abgeschlagen im Tabellenkeller. Dann starteten die Murger eine Aufholjagd, die ihresgleichen suchte, und feierten den nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt.

Zwei Jahre später rennt Murg erneut mit einem Riesenrückstand hinterher. Der Erfolg bleibt bisher aus. „Man sagt zwar immer, solange es rechnerisch noch möglich ist, glaubt man daran“, so Yilmaz. „Aber man muss es auch realistisch betrachten. Die Möglichkeiten, die Liga zu halten, werden von Woche zu Woche geringer.“