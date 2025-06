Beim SSV Jahn geht es rund: Das ist der vierte Neuzugang

Beim SSV Jahn geht es munter weiter mit der Vorstellung der Neuzugänge. Wie schon tags zuvor präsentierte man auch am Donnerstag einen Transfer-Doppelpack. Der vierte Neue kommt per Leihe vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Mit Dustin Forkel haben sich die Regensburger die Dienste eines jungen Offensivspielers gesichert. Der 20-jährige Coburger wird somit die kommende Drittliga-Spielzeit an der Donau verbringen.

„Beim 1. FC Nürnberg konnte er bereits in seinen Einsätzen in der 2. Bundesliga sowie der Regionalliga zeigen, welche Qualitäten und welches Potenzial er mitbringt. Dustin ist ein temporeicher, kreativer und zielstrebiger Angreifer, der einen besonderen Torinstinkt besitzt. Wir freuen uns sehr, dass er seine Entwicklung nun in der kommenden Saison bei uns vorantreiben wird“, sagt Achim Beierlorzer, Sport-Geschäftsführer des SSV Jahn, in einer entsprechenden Pressemitteilung.



Dem gebürtigen Coburger gelang in der vergangenen Saison 2024/25 der Sprung in den Profikader des 1. FC Nürnberg. Im Nachwuchs der Franken verbrachte Forkel beinahe seine gesamte Jugendzeit. In der Sommervorbereitung 2024 überzeugte der 20-Jährige dann die Verantwortlichen um Trainer Miroslav Klose und erhielt im August seinen ersten Profivertrag. In der abgelaufenen Spielzeit kommt er auf neun Zweitliga-Einsätze sowie vier in der Regionalliga Bayern, wo er mit fünf Treffern überzeugte.



Dustin Forkel sagt zum Leih-Wechsel selbst: „Ich habe mich direkt willkommen gefühlt und bin überzeugt, dass dieser Schritt nach Regensburg nun der Richtige ist. Beim SSV Jahn möchte ich auf Spielpraxis kommen, mich persönlich weiterentwickeln, aber vor allem der Mannschaft mit meinen Leistungen helfen erfolgreich zu sein.“ Nach Benedikt Bauer, Davis Asante und dem heute Vormittag vorgestellten Phil Beckhoff ist Forkel der vierte Neuzugang bei Jahn Regensburg.