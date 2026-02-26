Beim Sportplatz des FSV Ebringen entsteht ein besonderes Gebäude

In seiner Dimension schon gut zu erkennen: der Neubau neben dem Vereinsheim des FSV Ebringen. – Foto: Michael Dörfler

Der gelbe Baukran beim Ebringer Sportplatz signalisiert weithin sichtbar: Hier passiert etwas Besonderes. Ein Holzgerippe ist zu sehen, gelagerte Balken und Bretter dazu, Dämmmaterialien und Teile einer stattlichen Treppe, die später einmal zwei Stockwerke verbinden soll. Und zwei strahlende Gesichter sind ebenfalls auszumachen auf der Terrasse des nebenan liegenden Clubheims des FSV Ebringen. Christian Gutgsell, im Vorstand zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, und Stefan Waiz haben dort für ein Treffen Platz genommen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.