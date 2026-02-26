Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Beim Sportplatz des FSV Ebringen entsteht ein besonderes Gebäude
Damit endet ein langes Provisorium. Zur Einweihung im Mai kommt Prominenz.
von Michael Dörfler (BZ) · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser
In seiner Dimension schon gut zu erkennen: der Neubau neben dem Vereinsheim des FSV Ebringen. – Foto: Michael Dörfler
Aus Abbruchmaterial baut der FSV Ebringen nach streng ökologischen Regeln ein neues Funktionsgebäude beim Sportplatz. Damit endet ein langes Provisorium. Zur Einweihung im Mai kommt Prominenz.
Der gelbe Baukran beim Ebringer Sportplatz signalisiert weithin sichtbar: Hier passiert etwas Besonderes. Ein Holzgerippe ist zu sehen, gelagerte Balken und Bretter dazu, Dämmmaterialien und Teile einer stattlichen Treppe, die später einmal zwei Stockwerke verbinden soll. Und zwei strahlende Gesichter sind ebenfalls auszumachen auf der Terrasse des nebenan liegenden Clubheims des FSV Ebringen. Christian Gutgsell, im Vorstand zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, und Stefan Waiz haben dort für ein Treffen Platz genommen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.