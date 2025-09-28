Beim Spitzenreiter endet die stolze Deisenhofner Serie

Die U23 des FC Deisenhofen hadert mit dem Schiedsrichter wegen der 1:3-Niederlage beim SC Olching.

Deisenhofen – Beim SC Olching endete die stolze Serie der U23 des FC Deisenhofen: Der Bezirksliga-Spitzenreiter besiegte die zuvor neunmal ungeschlagenen Blauhemden mit 3:1 (2:0). „Wir waren in den ersten 20 Minuten nicht wach und sauber genug“, sah FCD-Coach Andreas Budell einen Fehlstart seiner Elf. Nico Wohlmanns Patzer im Spielaufbau begünstigte das 1:0 durch Kerem Kavuk (7.). Beim 2:0 habe man „etwas zu schwerfällig umgeschaltet“, so Budell. Pablo Sliwka konnte nur mehr regelwidrig klären, Ferenc Ambrus verwandelte den berechtigten Elfmeter (20.).

Dann kam die U23 des FCD aber. „Wir haben die Leute im Zentrum gesucht, den Ball gut laufen lassen, auf außen verlagert oder gut in die Tiefe gespielt“, lobte Budell. Nach einer tollen Kombination traf Wohlmann nur den Pfosten (34.). Den verdienten Anschluss markierte Noah Rehm, der nach einem Freistoß von Andreas Perneker am langen Pfosten einnickte (60.). Kurz darauf prüfte Florian Weber Olchings Torwart aus der Distanz.

Dann aber folgte mit Gelb-Rot für Sliwka, der einen Gegner schubste, weil dieser den Ball nach einem Freistoßpfiff blockierte, ein herber Rückschlag (64.). Die Ampelkarte zog Budell nicht in Zweifel, sonst aber war er mit Schiedsrichter Dominik Dersein (Markt Schwaben) überhaupt nicht einverstanden, vor allem in der zweiten Halbzeit. „Mit zwei Mann weniger kannst du nicht gewinnen“, meinte er sarkastisch. „Er hat alle 50-zu-50-Entscheidungen gegen uns gepfiffen.“ Vor allem ein verweigerter Strafstoß beim Stand von 2:1, als Lukas Blauensteiner klar am Trikot gezupft wurde, ärgerte Budell. Sein Team lobte der Trainer hingegen: „Wir waren spielbestimmend, sind auch in Unterzahl draufgegangen und haben von hinten rausgespielt.“ Olching, das einen Konter durch Maximilian Sporbert zum 3:1 nutzte (86.), sei nur „effektiver“ gewesen.

SC Olching - FC Deisenhofen U23 3:1 (2:0) FC Deisenhofen U23: Widmann - Blauensteiner (87. Rogalski), Sliwka, Cosic, Sagner (69. Martin), Rehm (77. Herrmann), Vollmer, Wohlmann, Perneker, Gandl (90. Ngeukeu), Weber (77. Bürstner) Tore: 1:0 Kavuk (7.), 2:0 Ambrus (20., Foulelfmeter), 2:1 Weber (60.), 3:1 Sporbert (86.) Gelb-Rot: Sliwka (64., Foulspiel und Unsportlichkeit)