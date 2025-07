Über 40 teilnehmende Mannschaften haben sich beim Sommerturnier des VfB Aßlar gemessen.

Beim Sommerturnier des VfB Aßlar räumen die Gastgeber ab Teaser JUGEND: +++ Großer Spaß trotz großer Hitze: Beim Jugendfußball-Turnier in Aßlar zieht vor allem die G- bis E-Jugend viele Zuschauer an. Das sind die Gewinner in den einzelnen Altersklassen +++

Aßlar. Bei hohen Temperaturen ist am vergangenen Wochenende das Sommerturnier des VfB Aßlar für den kickenden Nachwuchs über die Bühne gegangen. Insbesondere bei der G- bis E-Jugend, wo zusammen 40 Mannschaften teilnahmen, war der Zuspruch der Zuschauer groß, wie der Verein mitteilte.