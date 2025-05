Beim Showdown sind fast alle Fragen schon geklärt

Am Samstag steht der 30. und letzte Spieltag der NOFV-Oberliga Süd an. Während der 1. FC Magdeburg II bereits als souveräner Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Nordost feststeht, richtet sich der Fokus auf das dramatische Saisonfinale im Tabellenkeller. Neben dem längst abgeschlagenen Ludwigsfelder FC müssen wahrscheinlich noch mindestens zwei weitere Teams den bitteren Gang in die Verbandsliga antreten.