Beim Sechsten FV Ravensburg: VfR Mannheim unter Zugzwang an der Spitze

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Der FV Ravensburg geht mit 42 Punkten als Tabellensechster in dieses Nachholspiel und steht nach dem 0:3 beim 1. CfR Pforzheim unter spürbarem Korrekturbedarf. Dort trafen Cemal Durmus in der 11. Minute, Benjamin Causevic in der 68. Minute und Yasin Raouafi in der 72. Minute. Ravensburg blieb ohne eigenen Treffer und musste einen schmerzhaften Dämpfer im Rennen um die oberen Plätze hinnehmen.

VfR Mannheim kam zuletzt beim FSV Hollenbach nicht über ein 0:0 hinaus und steht mit 55 Punkten weiter auf Rang zwei. Der Abstand zu VfR Aalen beträgt neun Punkte, allerdings hat Mannheim nun die Gelegenheit, im Nachholspiel zu verkürzen. Für Ravensburg geht es um Stabilität nach einer klaren Niederlage, für Mannheim um ein Signal im Aufstiegsrennen. Genau daraus bezieht diese Partie ihre besondere Schärfe.