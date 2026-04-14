Beim Sechsten FV Ravensburg: VfR Mannheim unter Zugzwang an der Spitze

Im Nachholspiel der Oberliga Baden-Württemberg richtet sich der Blick auf eine Partie, die für beide Seiten großes Gewicht trägt. FV Ravensburg will nach dem klaren Rückschlag in Pforzheim eine Antwort geben und den Anschluss an das obere Tabellendrittel wahren. VfR Mannheim dagegen reist als Tabellenzweiter mit der Chance an, den Druck auf Spitzenreiter VfR Aalen hochzuhalten. Es ist ein Duell, in dem die Ausgangslage klar ist – und die Spannung dennoch groß.
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Der FV Ravensburg geht mit 42 Punkten als Tabellensechster in dieses Nachholspiel und steht nach dem 0:3 beim 1. CfR Pforzheim unter spürbarem Korrekturbedarf. Dort trafen Cemal Durmus in der 11. Minute, Benjamin Causevic in der 68. Minute und Yasin Raouafi in der 72. Minute. Ravensburg blieb ohne eigenen Treffer und musste einen schmerzhaften Dämpfer im Rennen um die oberen Plätze hinnehmen.
VfR Mannheim kam zuletzt beim FSV Hollenbach nicht über ein 0:0 hinaus und steht mit 55 Punkten weiter auf Rang zwei. Der Abstand zu VfR Aalen beträgt neun Punkte, allerdings hat Mannheim nun die Gelegenheit, im Nachholspiel zu verkürzen. Für Ravensburg geht es um Stabilität nach einer klaren Niederlage, für Mannheim um ein Signal im Aufstiegsrennen. Genau daraus bezieht diese Partie ihre besondere Schärfe.
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