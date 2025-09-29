Beim SCPP läuten die Alarmglocken – Herbe Klatsche gegen Söcking

Pöcking – Der SC Pöcking-Possenhofen hat die zweite bittere Derby-Niederlage in Folge einstecken müssen. Eine Woche nach dem knappen 1:2 gegen den TSV Feldafing wurde es am Sonntag deutlich, die SG Söcking/Starnberg feierte in Pöcking einen 6:1-Kantersieg.

Über die Bewertung des Kräftemessens gab es hinterher keine zwei Meinungen: „Starnberg war in allen Bereichen besser und hat verdient, auch in der Höhe, gewonnen“, sagte SCPP-Trainer Daniel Flath . Der Co-Trainer der Gäste, Sascha Grießhammer, sah es ähnlich: „Das war eine sehr souveräne Leistung unserer jungen Mannschaft. Das, was wir uns vorgenommen hatten, haben wir diesmal perfekt umgesetzt“, lobte Grießhammer.

Anders als oftmals in der Vergangenheit brauchte seine Mannschaft diesmal keine lange Anlaufzeit, sondern ging bereits in der fünften Minute durch Ben Steidle in Führung. Doppelpacker Valentin Hüther und Vincent Nitsch bauten den Vorsprung weiter aus. Einziger Lichtblick für den SCPP war ein Freistoßtor von Leonhard Heller kurz vor dem Pausenpfiff. Mujo Causevic und Ralf Jacob machten im zweiten Durchgang das halbe Dutzend voll.

Grießhammer sieht sein äußerst schwach gestartetes Aufsteigerteam (sechs Niederlagen in den ersten sechs Spielen) nach dem nun dritten Saisonsieg und angesichts eines wieder breiter werdenden Kaders auf dem richtigen Weg. Beim Tabellenletzten Pöcking hingegen läuten die Alarmglocken. Flaths Appell an sein Team: „Wenn wir es nicht schaffen, uns auf den Fußball zu konzentrieren, wird es nicht besser werden.“