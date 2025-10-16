Beim SC Waldgirmes werden Gespräche geführt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar . In der Fußball-Hessenliga haben die Mannschaften ein Drittel der Saison absolviert. Während der SC Waldgirmes aktuell mit sieben Zählern Drittletzter ist, steht der VfB Marburg „nur“ drei Plätze davor, hat aber schon neun Punkte mehr auf dem Konto. Auf beide warten am Wochenende schwierige Aufgaben.