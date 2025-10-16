Beim SC Waldgirmes werden Gespräche geführt

Wetzlar . In der Fußball-Hessenliga haben die Mannschaften ein Drittel der Saison absolviert. Während der SC Waldgirmes aktuell mit sieben Zählern Drittletzter ist, steht der VfB Marburg „nur“ drei Plätze davor, hat aber schon neun Punkte mehr auf dem Konto. Auf beide warten am Wochenende schwierige Aufgaben.