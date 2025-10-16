 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligavorschau
Einst im Trikot des SC Waldgirmes am Ball, trifft Stürmer Jacob Pistor (l.) in der Fußball-Hessenliga auf seinen alten Verein. (Archivfoto) © PeB
Beim SC Waldgirmes werden Gespräche geführt

Teaser HL: +++ Dem Fußball-Hessenligisten steht das Wasser bis zum Hals. Doch die sportliche Leitung stellt sich der Situation. Auf den VfB Marburg wartet unterdessen das Team der Stunde +++

Wetzlar . In der Fußball-Hessenliga haben die Mannschaften ein Drittel der Saison absolviert. Während der SC Waldgirmes aktuell mit sieben Zählern Drittletzter ist, steht der VfB Marburg „nur“ drei Plätze davor, hat aber schon neun Punkte mehr auf dem Konto. Auf beide warten am Wochenende schwierige Aufgaben.

