Beim SC Waldgirmes steht aktuell nicht nur hinten die Null

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Lahnau-Waldgirmes. Wer am Samstagnachmittag der nebligen Kälte entflohen war und sich in der Halbzeitpause im Sportheim des SC Waldgirmes etwas länger aufwärmte, verpasste die vorentscheidende Szene im Fußball-Hessenligaspiel gegen den Hünfelder SV. „Tja, jetzt habt Ihr das Tor meines Sohnes nicht gesehen“, lächelte die Mama von Jose Recio-Perez denjenigen zu, die sich nach dem Treffer ihres Filius zum 3:0 für den SCW kurz nach Wiederanpfiff nicht rechtzeitig wieder zum Kunstrasenplatz aufgemacht hatten.