Beim SC Waldgirmes steht aktuell nicht nur hinten die Null

Lahnau-Waldgirmes. Wer am Samstagnachmittag der nebligen Kälte entflohen war und sich in der Halbzeitpause im Sportheim des SC Waldgirmes etwas länger aufwärmte, verpasste die vorentscheidende Szene im Fußball-Hessenligaspiel gegen den Hünfelder SV. „Tja, jetzt habt Ihr das Tor meines Sohnes nicht gesehen“, lächelte die Mama von Jose Recio-Perez denjenigen zu, die sich nach dem Treffer ihres Filius zum 3:0 für den SCW kurz nach Wiederanpfiff nicht rechtzeitig wieder zum Kunstrasenplatz aufgemacht hatten.