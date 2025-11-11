 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Findet aktuell mit dem SC Waldgirmes häufig eine Lösung, auch wenn er von mehreren Gegenspielern bedrängt wird: Nico Götz (am Ball) landet mit den Lahnauern auch gegen Hünfeld einen Dreier in der Fußball-Hessenliga. © Peter Bayer
Findet aktuell mit dem SC Waldgirmes häufig eine Lösung, auch wenn er von mehreren Gegenspielern bedrängt wird: Nico Götz (am Ball) landet mit den Lahnauern auch gegen Hünfeld einen Dreier in der Fußball-Hessenliga. © Peter Bayer

Beim SC Waldgirmes steht aktuell nicht nur hinten die Null

Teaser HL: +++ Die Mannschaft von Trainer Mario Schappert überzeugt beim Sieg gegen Hünfeld auf der ganzen Linie. Das sind die Gründe für den Aufschwung des Fußball-Hessenligisten aus Lahnau +++

Verlinkte Inhalte

Hessenliga
Waldgirmes

Lahnau-Waldgirmes. Wer am Samstagnachmittag der nebligen Kälte entflohen war und sich in der Halbzeitpause im Sportheim des SC Waldgirmes etwas länger aufwärmte, verpasste die vorentscheidende Szene im Fußball-Hessenligaspiel gegen den Hünfelder SV. „Tja, jetzt habt Ihr das Tor meines Sohnes nicht gesehen“, lächelte die Mama von Jose Recio-Perez denjenigen zu, die sich nach dem Treffer ihres Filius zum 3:0 für den SCW kurz nach Wiederanpfiff nicht rechtzeitig wieder zum Kunstrasenplatz aufgemacht hatten.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 011.11.2025, 09:21 Uhr
RedaktionAutor