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Ligavorschau
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Beim SC Waldgirmes soll mit Ball „wirklich was passieren“
Teaser HL: +++ Die „Basics“ stimmen und die Gelegenheit scheint günstig: Gegen Rot-Weiß Walldorf will der Fußball-Hessenligist nachlegen. Wie das gelingen soll, verrät Trainer Mario Schappert +++
Lahnau-Waldgirmes. Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes erwartet am Samstag (15.30 Uhr) Rot-Weiß Walldorf. Ein Team, das mit hoher individueller Klasse ausgestattet ist und als Aufstiegsanwärter galt. Die Qualität des Kaders der Gäste steht außer Frage, aber von Aufstieg redet in Walldorf schon lange niemand mehr. Eher vom Trainerwechsel unter der Woche.