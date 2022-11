Eine Alternative: Lukas Fries vom SC Waldgirmes. (© Steffen Bär)

Beim SC Waldgirmes sind sie "ganze Kerle" Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist brennt nach dem 1:5 gegen Hanau auf Wiedergutmachung. Der Trainer ist sich sicher, dass sein Team gegen den SV Steinbach ein anderes Gesicht zeigt +++

LAHNAU-WALDGIRMES - "Es wird ein Spiel, in dem beide Teams an ihre Grenzen gehen werden!" Dies prophezeit Trainer Mario Schappert vom SC Waldgirmes vor dem Hessenligaduell seines Teams am Samstag (14.30 Uhr) beim SV Steinbach. Heftig getroffen hat alle, die es mit den Fußballern aus der Lahnau halten, die 1:5-Heimschlappe am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Hanau 93. Die Art und Weise der Darbietung seiner Jungs, die Schappert nach der Partie als "desolat" bezeichnete, schreit förmlich danach, zumindest in Sachen Wille und Leidenschaft korrigiert zu werden.