Beim SC Waldgirmes III knallen die Aufstiegs-Korken Teaser KLB WETZLAR: +++ Dieses Topspiel war eine glasklare Angelegenheit: Wie der SC Waldgirmes III die SG Nauborn/Laufdorf demontiert und den Aufstieg damit klarmacht, steht in unseren Spielberichten +++ von Redaktion · Heute, 21:59 Uhr · 0 Leser

Bejubelt den Aufstieg in die Fußball-A-Liga Wetzlar: Der SC Waldgirmes III, der im Spitzenspiel die SG Nauborn/Laufdorf demontiert und damit nicht von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen ist. (Archivbild) © Isabel Althof

Wetzlar. Nachdem Blau-Weiß Wetzlar als erster Absteiger feststand, sind am Sonntag in der Fußball-B-Liga weitere Entscheidungen gefallen. Der 5:0-Sieg des SC Waldgirmes III im Spitzenspiel gegen die SG Nauborn/Laufdorf bedeutet, dass die Lahnauer zusammen mit der SG Biskirchen/Ulmtal aufsteigen. Nauborn/Laufdorf geht – wie im vergangenen Jahr – als Dritter in die Relegation.