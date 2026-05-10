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Ligabericht
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Beim SC Waldgirmes III knallen die Aufstiegs-Korken
Teaser KLB WETZLAR: +++ Dieses Topspiel war eine glasklare Angelegenheit: Wie der SC Waldgirmes III die SG Nauborn/Laufdorf demontiert und den Aufstieg damit klarmacht, steht in unseren Spielberichten +++
Wetzlar. Nachdem Blau-Weiß Wetzlar als erster Absteiger feststand, sind am Sonntag in der Fußball-B-Liga weitere Entscheidungen gefallen. Der 5:0-Sieg des SC Waldgirmes III im Spitzenspiel gegen die SG Nauborn/Laufdorf bedeutet, dass die Lahnauer zusammen mit der SG Biskirchen/Ulmtal aufsteigen. Nauborn/Laufdorf geht – wie im vergangenen Jahr – als Dritter in die Relegation.