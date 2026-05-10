 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

Beim SC Waldgirmes gehen so langsam die Lichter aus

Teaser HL: +++ Durch den Sieg des Konkurrenten Kassel benötigt der SC Waldgirmes ein Wunder, um die Klasse noch zu halten. Viel Hoffnung gibt es nach der Pleite gegen Stadtallendorf aber nicht +++

von Redaktion · Heute, 22:04 Uhr · 0 Leser
Die Hoffnung auf den Klassenerhalt schwindet so langsam bei Phil Reuter (l.) und dem Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes. (Archivbild) © Isabel Althof
Die Hoffnung auf den Klassenerhalt schwindet so langsam bei Phil Reuter (l.) und dem Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes. (Archivbild) © Isabel Althof

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Lahnau-Waldgirmes. Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes hat im Kampf um den Ligaerhalt mit der 0:2 (0:0)-Heimniederlage im Regionalderby gegen den TSV Eintracht Stadtallendorf weiter an Boden verloren. Es war über insgesamt 96 Minuten eine ganz schwache Vorstellung des Kellerkinds, das sich nichts Zählbares verdient hatte.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.