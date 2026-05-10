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Ligabericht
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Beim SC Waldgirmes gehen so langsam die Lichter aus
Teaser HL: +++ Durch den Sieg des Konkurrenten Kassel benötigt der SC Waldgirmes ein Wunder, um die Klasse noch zu halten. Viel Hoffnung gibt es nach der Pleite gegen Stadtallendorf aber nicht +++
Lahnau-Waldgirmes. Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes hat im Kampf um den Ligaerhalt mit der 0:2 (0:0)-Heimniederlage im Regionalderby gegen den TSV Eintracht Stadtallendorf weiter an Boden verloren. Es war über insgesamt 96 Minuten eine ganz schwache Vorstellung des Kellerkinds, das sich nichts Zählbares verdient hatte.