Beim SC Viktoria Anrath stimmt trotz Niederlage die Richtung

Den ganz großen Wurf nach sechs Begegnungen in Folge ohne Niederlage verpasste unterdessen der SC Viktoria Anrath. Die Hürde beim SSV Strümp, der galliger und griffiger bei der Sache war, war zu hoch. Außerdem wurden im ersten Abschnitt zwei glasklare Möglichkeiten ausgelassen. Dennoch ist aktuell Platz drei, in der vergangenen Saison war es in der Endabrechnung der Fünfte, absolut im Soll. War es in der letzten Spielzeit Tobias Deutsch, der mit 16 Toren auch für viele Punkte sorgte, ist es jetzt Marvin Müller. Der 30-Jährige traf bereits 15 Mal und absolvierte für die Spfr. Lowick, den 1. FC Kleve und den SV Hönnepel-Niedermörmter, das allerdings zu dessen viel besseren Zeiten, über 100 Landesliga-Spiele.