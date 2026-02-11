Beim SC Viktoria Anrath stimmt trotz Niederlage die Richtung

Bestens im Aufstiegsgeschäft bleibt „Steh-auf-Männchen“ VfB Uerdingen. Ganz erstaunlich, wie es Trainer und Manager Stefan G. Rex trotz aller Widrigkeiten wieder geschafft hat, eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen. Der TSV Kaldenkirchen musste sich im Verfolgerduell dem VfL Willich beugen, der dadurch das Wiegers-Team überholte und wie die Hülser und mittlerweile auch Waldniel in Lauerstellung liegt.
SC Viktoria Anrath liegt trotz Niederlage voll im Soll
Den ganz großen Wurf nach sechs Begegnungen in Folge ohne Niederlage verpasste unterdessen der SC Viktoria Anrath. Die Hürde beim SSV Strümp, der galliger und griffiger bei der Sache war, war zu hoch. Außerdem wurden im ersten Abschnitt zwei glasklare Möglichkeiten ausgelassen. Dennoch ist aktuell Platz drei, in der vergangenen Saison war es in der Endabrechnung der Fünfte, absolut im Soll. War es in der letzten Spielzeit Tobias Deutsch, der mit 16 Toren auch für viele Punkte sorgte, ist es jetzt Marvin Müller. Der 30-Jährige traf bereits 15 Mal und absolvierte für die Spfr. Lowick, den 1. FC Kleve und den SV Hönnepel-Niedermörmter, das allerdings zu dessen viel besseren Zeiten, über 100 Landesliga-Spiele.
Absolut bewährt hat sich bei den Anrathern die Arbeit mit Daniel Steinmetz und Sven Schmitz als gleichberechtigten Trainern. Schmitz, seit Jahren bei den Grün-Weißen der Torjäger, macht, was die Stammbesetzung betrifft, meist für die Jüngeren Platz. Wechselt er sich aber ein, zeigt er oft, dass er noch nichts verlernt hat. Kurioses am Rande: Die Anrather fertigten zum Beispiel TuS Gellep und Niederkrüchten mit 8:3 und 9:1 ab, verloren aber bei Bockum II und dem Hülser SV mit 0:5 und 1:5.