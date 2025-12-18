Beim SC St. Tönis zahlt sich die Geduld aus

Große personelle Änderungen sind zum Jahreswechsel nicht geplant. Verlassen werden den Sportclub Mohamad Hegi und die Zwillinge Jan und Marcel Goretzki. Bei den Torhütern wird Kastrati mit Tim Schrick und Simon Sell in die Rückrunde gehen. Robin Offhaus wechselt zum FC Büderich – und auch Luke Winter will versuchen, bei einem anderen Verein mehr Spielzeit zu erhalten. Um dennoch mit drei Torhütern arbeiten zu können, soll ein A-Jugendlicher hochgezogen werden.

Einzige Neuverpflichtung ist mit Adonis Milaj ein Rückkehrer. Der 20-Jährige, in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach ausgebildet, bestritt nach längerer Verletzungspause in der vergangenen Saison elf Spiele für die Blau-Gelben und wechselte vor der aktuellen Spiezeit zum nordmazedonischen Erstligisten KF Shkupi –von dem er nun zurückkommt. „Wir sind gut aufgestellt“, so Kastrati, der seine Mannschaft eigentlich am 2. Januar wieder zum Training bitten wollte. Ein Deal verschaffte den Spielern aber vier weitere frei Tage. Kastrati willigte ein, bei Siegen gegen Sonsbeck und Hilden jeweils zwei Tage drauf zu packen. „Jetzt muss ich auch zu meinem Wort stehen.“