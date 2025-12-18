 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Kann mit seinem Team noch viel erreichen: Bekim Kastrari.
Kann mit seinem Team noch viel erreichen: Bekim Kastrari. – Foto: Jens Terhardt

Beim SC St. Tönis zahlt sich die Geduld aus

Der SC St. Tönis hatte einen holprigen Saisonstart zu verkraften, kam dann aber nach und nach ins Rollen. Inzwischen mischt das Team von Bekim Kastrati wieder oben mit, zudem winkt der DFB-Pokal. Was die Gründe für den Aufschwung sind – und welcher Erstliga-Spieler zur Rückrunde zurückkehrt.rn

Die Hinrunde als Tabellenvierter abgeschlossen und das Halbfinale im Niederrheinpokal erreicht – mit der Chance, eventuell in der nächsten Saison im Lostopf der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals zu liegen. Der SC St. Tönis kann hochzufrieden in die Winterpause gehen.

SC St. Tönis ist zufrieden

Eine mehr als zufriedenstellende Bilanz zieht auch Trainer Bekim Kastrati nach dem letzten Hinrundenspiel beim VfB Hilden. „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie eine tolle Hinrunde gespielt haben. Wir schließen das Jahr sehr positiv ab.“ Auch für die Sportliche Leitung gibt es keinen Anlass, kritische Töne anzuschlagen. „Platz vier ist sportlich ein großer Erfolg“, schließt sich Fußball-Abteilungsleiter Markus Hagedorn an. „Da hat auch der gute Endspurt eine Menge wettgemacht. Kostenpflichtiger Inhalt Dazu der Bonus, in einem offenen Spiel die Chance zu haben, das Pokalfinale zu erreichen. Hut ab vor dem, was das Trainerteam mit der jungen Mannschaft wieder geleistet hat. Ad hoc fällt mir keine Mannschaft ein, vor der wir uns verstecken müssen.“

Goretzki-Zwillinge und zwei Keeper gehen – Milaj kommt

Zunächst durchlief der Sportclub aber eine schwierige Phase. Die Gegner nahmen den Vorjahresvierten anders wahr und es galt, einige Abgänge zu verkraften, von denen insbesondere der Verlust von Torjäger Daiki Kamo schwer wog. Entsprechend holprig verlief der Start in die Saison. Erfolg und Misserfolg gaben sich als Ausdruck fehlender Konstanz die Klinke in die Hand und führten selbst bei etablierten Akteuren zur Verunsicherung. Auffällig war, dass es viele Niederlagen gegen Teams aus der unteren Tabellenregion gab, was aber dahin gehend relativiert werden muss, dass es in der gesamten Liga enger zugeht als in den vergangenen Jahren. Für Kastrati liegt darin ein besonderer Reiz: „Es gibt keinen klaren Favoriten. Die Liga ist dieses Jahr sehr spannend. Und das ist auch gut so.“

Nach und nach arbeitete sich Kastrati mit seinem Trainerteam und der Mannschaft aus dem sportlichen Wellental heraus. Die individuellen Leistungen stimmten wieder und führten dazu, dass der SC in den letzten sieben Pflichtspielen des Jahres ungeschlagen blieb. Auf eine bessere Defensivarbeit war wieder Verlass – und damit ging ein neues Selbstbewusstsein einher. Zunehmenden Anteil daran hatten zwei Neuzugänge. Der unauffällig, aber zuverlässig agierende Fumito Okihara und Janis Nikolaou. Anfänglich aus beruflichen Gründen nicht im Flow, erwies sich der Ex-Profi im Zusammenspiel mit Kapitän Dominik Dohmen als der erhoffte Stabilisator und Spieleröffner mit Präzision.

Von den Youngstern machte besonders Eghosa Ogbeide auf sich aufmerksam. Der 19-Jährige kam bereits in der Vorsaison als A-Jugendlicher auf sieben Einsätze. Zwölf sind es aktuell – und es dürften angesichts seiner Entwicklung nicht die letzten gewesen sein. Wie im Vorjahr zählt der Sportclub mit 41 Treffern zu den torgefährlichsten Teams der Liga, was auch für seine attraktive Spielweise spricht. Mit neun Saisontoren ragen Julian Suaterna-Florez und Mario Knops heraus, der darüber hinaus mit konstant starken Leistungen eine feste Größe im Kastrati-Ensemble ist.

Rückkehrer kommt

Große personelle Änderungen sind zum Jahreswechsel nicht geplant. Verlassen werden den Sportclub Mohamad Hegi und die Zwillinge Jan und Marcel Goretzki. Bei den Torhütern wird Kastrati mit Tim Schrick und Simon Sell in die Rückrunde gehen. Robin Offhaus wechselt zum FC Büderich – und auch Luke Winter will versuchen, bei einem anderen Verein mehr Spielzeit zu erhalten. Um dennoch mit drei Torhütern arbeiten zu können, soll ein A-Jugendlicher hochgezogen werden.

Einzige Neuverpflichtung ist mit Adonis Milaj ein Rückkehrer. Der 20-Jährige, in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach ausgebildet, bestritt nach längerer Verletzungspause in der vergangenen Saison elf Spiele für die Blau-Gelben und wechselte vor der aktuellen Spiezeit zum nordmazedonischen Erstligisten KF Shkupi –von dem er nun zurückkommt. „Wir sind gut aufgestellt“, so Kastrati, der seine Mannschaft eigentlich am 2. Januar wieder zum Training bitten wollte. Ein Deal verschaffte den Spielern aber vier weitere frei Tage. Kastrati willigte ein, bei Siegen gegen Sonsbeck und Hilden jeweils zwei Tage drauf zu packen. „Jetzt muss ich auch zu meinem Wort stehen.“

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

RP / Uwe WorringerAutor