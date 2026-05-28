Beim SC Lahr schwärmen die Trainer vom jungen Torben Müller

Auch als Verteidiger war Torben Müller (rechts) für den SC Lahr II enorm wichtig. – Foto: privat

Der erst 19-jährige Torben Müller weiß nur zu gut, was er und seine zumeist sehr jungen Mannschaftskollegen in den vergangenen Monaten geleistet haben: "Diese Landesliga-Saison war für uns eine große Herausforderung. Es war schwierig, die zum Klassenerhalt nötigen Punkte gegen viel erfahrenere Gegner zu holen", bilanziert der Mittelfeldspieler. Zehn Siege und sechs Unentschieden hat das Team der Trainer Dino Piraneo und Markus Neu eingefahren – eine gute Bilanz für einen Aufsteiger, der im Sommer viele seiner damaligen Leistungsträger vor allem an den SV Rust verloren hatte. Mehr dazu im BZ-Pls-Artikel