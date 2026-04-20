🗣: Beim SBR „ist der Wurm drin" – Bruckmühl feiert verdienten Sieg

Wir haben in der zweiten Halbzeit viel investiert, vor allem im letzten Drittel waren wir aber zu unproduktiv. Bruckmühl hat über Konter noch die ein oder andere Chance. Aufgrund des Chancenverhältnisses ist der Sieg verdient gewesen. Für uns gilt es, weiter zu arbeiten und mal ein positives Erlebnis zu haben. Die Verletzung von Maximilian Wiedmann ist noch dazu gekommen. Ein gebrauchter Freitagabend."

Mike Probst, Trainer des SV Bruckmühl: "Ich bin vollkommen zufrieden, erstens mit der Leistung, zweitens mit dem Ergebnis. Wir haben eine Viertelstunde gebraucht, um in das Match reinzukommen. Dieses Mal haben wir aber kein frühes Gegentor bekommen. Ab der 15. Minute haben sich die Jungs eine Viertelstunde lang in das Spiel reingearbeitet.

Am Ende war es kein leichter, aber ein verdienter und höchst souveräner Sieg. Jeder Mannschaftsteil hat seinen Job erledigt. Wir können absolut stolz auf die Leistung sein. Es waren ganz wichtige drei Punkte. In der Halbzeit wollten wir das 3:0 nicht aus dem Kopf verlieren. Wir hätten die ein oder andere Situation im Umschaltspiel noch effektiver ausspielen können, dann wären wir sicherlich das ein oder andere Mal noch alleine vor dem Tor gewesen."

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