🗣: Beim SBR „ist der Wurm drin" – Bruckmühl feiert verdienten Sieg

Wir haben in der zweiten Halbzeit viel investiert, vor allem im letzten Drittel waren wir aber zu unproduktiv. Bruckmühl hat über Konter noch die ein oder andere Chance. Aufgrund des Chancenverhältnisses ist der Sieg verdient gewesen. Für uns gilt es, weiter zu arbeiten und mal ein positives Erlebnis zu haben. Die Verletzung von Maximilian Wiedmann ist noch dazu gekommen. Ein gebrauchter Freitagabend."
Mike Probst, Trainer des SV Bruckmühl: "Ich bin vollkommen zufrieden, erstens mit der Leistung, zweitens mit dem Ergebnis. Wir haben eine Viertelstunde gebraucht, um in das Match reinzukommen. Dieses Mal haben wir aber kein frühes Gegentor bekommen. Ab der 15. Minute haben sich die Jungs eine Viertelstunde lang in das Spiel reingearbeitet.
Am Ende war es kein leichter, aber ein verdienter und höchst souveräner Sieg. Jeder Mannschaftsteil hat seinen Job erledigt. Wir können absolut stolz auf die Leistung sein. Es waren ganz wichtige drei Punkte. In der Halbzeit wollten wir das 3:0 nicht aus dem Kopf verlieren. Wir hätten die ein oder andere Situation im Umschaltspiel noch effektiver ausspielen können, dann wären wir sicherlich das ein oder andere Mal noch alleine vor dem Tor gewesen."
Sportbund Rosenheim und der SV Waldperlach müssen Niederlagen hinnehmen
Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr
Patrick Zimpfer, Trainer des SB DJK Rosenheim: "Aktuell ist bei uns einfach der Wurm drin. In einer insgesamt sehr überschaubaren Partie haben wir im ersten Durchgang überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Dorfen hat das Geschehen weitestgehend kontrolliert, ohne dabei wirklich zwingend gefährlich zu werden. Unsere letzte Kette stand stabil und Keeper Deckert war zweimal stark zur Stelle. Folgerichtig ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit.
Eigentlich ein Zwischenstand, der uns Mut und Selbstvertrauen hätte geben können. Und dann gehen wir sogar – ein Stück weit aus dem Nichts – in Führung. Nach starker Vorarbeit des eingewechselten jungen Heimes trifft Oberberger zum 1:0. In dieser Phase müssen wir das Spiel einfach 15 Minuten sauber zu Ende verteidigen. Von Dorfen kam im zweiten Durchgang bis dahin kaum etwas.
Dann entscheidet der Schiedsrichter auf einen sehr kleinlichen Elfmeter – und mit dem Ausgleich kippt das Spiel komplett. Keine fünf Minuten später kassieren wir nach einer Ecke das 1:2. Zwei Standardsituationen, die uns in kürzester Zeit komplett den Stecker ziehen. Maximal bitter.
Trotzdem haben wir danach noch die Riesenchance auf den Ausgleich – freistehend vor dem leeren Tor, Keeper bereits umspielt – und bringen es nicht über die Linie. Stattdessen kassieren wir im direkten Gegenzug den Konter zum 1:3. Das ist aktuell einfach brutal.
Uns fehlt gerade das Spielglück, uns fehlt das Momentum – und in den entscheidenden Momenten läuft alles gegen uns. Jetzt gilt es trotzdem, weiterzuarbeiten und sich das Glück wieder zu erzwingen."
Spieltext Waldperlach - FC Töging
Tobi Wittmann, Trainer des SV Waldperlach: "Die Mannschaft hat heute alles gegeben. Das Spiel war ausgeglichen. Am Ende entscheidet der Schiedsrichter das Spiel. Wir haben noch 4 Spiele, in denen wir einen Punkt aufholen müssen."