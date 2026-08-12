Beim Pokalsieger ist Schluss: Skurka nicht mehr Sportfreunde-Trainer

– Foto: David Oßwald

„Nach einer eingehenden Analyse der aktuellen sportlichen Situation ist der Vereinsausschuss zu der Überzeugung gelangt, dass die sportliche Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Monaten nicht die erhoffte Dynamik genommen hat und die Perspektiven für die zukünftige Ausrichtung des Teams nicht den Erwartungen des Vereins entsprechen“, teilte Helmut Müller, 1. Vorsitzender des Vereins, der FLZ mit.

Die Sportfreunde waren noch erfolgreich in die Saison 2026/27 gestartet: Zum Auftakt schlug Dinkelsbühl vor fast 500 Fans den SV Arberg . Auf ein Remis gegen Schillingsfürst folgte die Trennung. Zuvor schied der Verein in der 1. Runde des Toto-Pokals bereits gegen das Münchner Landesliga-Team Aubing aus.

Auf Nachfrage von FuPa wollte sich Skurka selbst noch nicht zur Trennung äußern. Der 51-Jährige hatte das Bezirksliga-Team zur Saison 2024/25 übernommen und den Verein in seinen zwei Spielzeiten auf die Plätze vier und acht der Süd-Staffel geführt. Ein Highlight war der Gewinn des Kreispokals Nürnberg/Frankenhöhe im vergangenen Jahr gegen den ASV Veitsbronn-Siegelsdorf. Zuvor machte sich der ehemalige Bayernliga-Spieler als Trainer unter anderem bei der SpVgg Ansbach sowie in Uffenheim und Herrieden einen Namen.

Wer das Amt dauerhaft von Skurka übernimmt, ist noch offen. Der erhoffte Trainereffekt blieb bislang allerdings aus: Beim 3:3 gegen Marienstein und bei der 0:4-Niederlage gegen Aufkirchen stand bereits Interimscoach Jürgen Beck an der Seitenlinie.

Auf den aktuellen Tabellenneunten der Bezirksliga Süd, der sich im Sommer namhaft verstärkt hat, wartet am kommenden Samstag, dem 12. August, der nächste Charaktertest: Um 16 Uhr gastiert die DJK Stopfenheim. Der Aufsteiger ist stark in die Saison gestartet und nach vier Spielen noch ungeschlagen. Zuletzt feierte die DJK einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Marienstein.