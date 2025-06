Beim Oberligisten ist einiges geboten

Der Oberligist FSV Optik Rathenow befindet sich derzeit noch in der Sommerpause. Aber schon bald beginnt die Vorbereitung auf die Saison 2025/2026 in der NOFV-Oberliga. Dabei ist einiges geboten. Hier sind alle Informationen des Vereins zum bevorstehenden Vorbereitungsplan:

Passend zum derzeitigen Wetter steht unser Sommer-Fahrplan! Also Stifte gezückt und Termine eingetragen! Vor uns liegt ein straffer Vorbereitungsmonat Juli mit vielen Highlights. Ein Kracher ist natürlich der Auftakt mit dem Heimspiel gegen den Regionalligisten BFC Dynamo. Hier werden wir drei Jahreskarten in einer Tombola verlosen. Für Essen und Trinken ist natürlich gesorgt. Zudem bestreiten wir gegen Türkspor einen Test, in dem wir unsere Ex-Kicker Süleman Kapan und Emre Turan wiedersehen werden. Und natürlich dürfen auch unsere Klassiker wie gegen Stendal, Süd oder Kloster Lehnin nicht fehlen.

Montag, 30. Juni

Auftakt-Training