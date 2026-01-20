Beim Neuaufbau 2.Herren mitwirken

Trainer / Trainer-Team und motivierte Spieler gesucht für einen Neuaufbau. Wir möchten gerne für die Saison 2026/27 wieder eine 2.Herren Mannschaft aufbauen. Wenn Interesse besteht sich hier mit einzubringen um mit uns gemeinsam etwas Neues aufzubauen oder Ihr ein Teil des ganzen sein möchtet meldet euch gerne bei uns. In einem persönlichen Gespräch können wir gemeinsam unsere Vorstellungen und Vorhaben besprechen. Wichtig ist uns deine Zuverlässigkeit und Motivation. Kontakt über herren@linner-sv.de