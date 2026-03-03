Beim MSV Duisburg kursiert das A-Wort

Wenn du als Aufsteiger nach 26 Spieltagen auf dem dritten Tabellenplatz stehst und nur zwei Punkte Rückstand auf den Führenden hast, dann darf getrost vom Durchmarsch geträumt und vom Aufstieg gesprochen werden. Genau in dieser Situation befindet sich derzeit der MSV Duisburg in der 3. Liga. Dietmar Hirsch betont deshalb, dass man sich oben festsetzen wolle. "Alles andere würde mir auch niemand glauben", sagt er.
Vor dem Gastspiel am Mittwoch beim FC Ingolstadt (19 Uhr, FuPa-Liveticker) hat der Traum jedoch eine kleine Delle bekommen. Gegen den abstiegsbedrohten TSV Havelse gab es am Wochenende nur ein 1:1-Unentschieden, bei dem der Trainer ob der ausgelassenen Großchancen seiner Spieler an der Seitenlinie schier verzweifelte. Da sei es gut, dass nur drei Tage später schon wieder der Ball rollt. "So bleibt gar nicht viel Zeit zum hadern und nachdenken", erläutert der Übungsleiter.
Stattdessen rückt er lieber das Positive in den Vordergrund. Bereits im Februar konnte das primäre Saisonziel erreicht werden. Der Klassenerhalt ist sicher. Da ist es an der Zeit, neue Ziele zu formulieren. Der Aufsteiger ist perfekt in die Saison gestartet und hat die Tabelle lange Zeit angeführt. Inzwischen ist das Feld an der Spitze dichter zusammengerückt und die Zebras auf Rang drei abgerutscht. Wobei abgerutscht wohl zu viel ist, immerhin beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter VfL Osnabrück nur mickrige zwei Pünktchen. Der MSV hat es also in der eigenen Hand, wieder nach oben zu kommen.
"Jeder will hier nach oben. Alles andere wäre ja auch absurd und würde mir auch niemand glauben. Von daher darf das Wort Aufstieg auch in den Mund genommen werden", unterstreicht der 54-Jährige. Im Ergebnissport Fußball ist die Tabelle das, was zählt. "Wir sind in einer geilen Ausgangsposition, die wir verteidigen und nach Möglichkeit ausbauen wollen", fährt er fort. Damit das gelingt, müssen aber "100 Prozent Leistung" auf den Platz gebracht werden.
In der Liga hat der Spielverein noch zwölf Möglichkeiten, die volle Leistung und maximale Punktausbeute zu erreichen. Den Auftakt macht die Partie in Ingolstadt am Mittwoch. Ausgerechnet auswärts - denn das ist aktuell die Achillesferse der Zebras. Nur viermal konnten die Duisburger in der Fremde jubeln, weitere viermal reichte es zu einem Punktgewinn und in fünf Begegnungen ging es mit leeren Händen auf die Rückreise. In der Mannschaft ist das indes kein großes Thema. "Wir thematisieren das nicht. Dann beschäftigt man sich zu viel damit", erklärt Hirsch.
Effektiver muss sein Team auf jeden Fall wieder werden. So viele Chancen auf ein Tor, wie es sie gegen Havelse gab, wird es in einer Partie kaum noch ein weiteres Mal geben. Vielleicht hilft es schon, wenn der Coach einen Teil seiner Leichtigkeit an die Spieler weitergibt: Aufstieg, Klassenerhalt im Februar, Tabellendritter - "Da musst du ja schweben." Die Bodenhaftung sollten die Kicker aber keinesfalls verlieren, befreit aufspielen dürfen sie im Freistaat aber dennoch. Und mit drei Punkten im Gepäck ist auch die Rückfahrt schnell überwunden.
