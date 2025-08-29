Beim Marktwert-Krösus

Stefan Kleineheismann (r.) und seine Hoffenheimer fahren am Samstag erwartungsvoll nach Rostock. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die TSG Hoffenheim II ist angekommen in der 3. Liga. "Wir haben einen Topstart hingelegt", sagt Stefan Kleineheismann zu den sieben Punkten aus den ersten drei Partien seiner Mannschaft.

Der bislang überzeugendste Auftritt liegt gerade einmal ein paar Tage zurück. "Spielerisch war das bisher unser bester Auftritt", sagt der TSG-Coach zum 4:1-Erfolg über Energie Cottbus. Dennoch sieht er Verbesserungspotenzial und geht dafür ins Detail, "wenn wir einmal tief stehen, müssen wir uns besser verhalten, auch was die Verteidigung von Boxangriffen und Flanken betrifft." Neben dem Coup gegen Cottbus überzeugten die Kraichgauer am zweiten Spieltag bei Alemannia Aachen mit einem 4:2-Sieg und am ersten Spieltag holten sie beim 0:0 gegen den Mitaufsteiger TSV Havelse immerhin einen Punkt.

Nach der anstehenden Länderspielpause geht es am Samstag, den 13. September wieder mit dem Ligaalltag weiter. Dann empfängt Hoffe zwo im heimischen Dietmar-Hopp-Stadion des SC Verl (Anpfiff, 14 Uhr). Der 37-Jährige will den insgesamt positiven Schwung nutzen und am Samstag beim FC Hansa Rostock (Anpfiff, 16.30 Uhr) den nächsten Dreier einfahren, "um eine gute Basis für die anstehende Länderspielpause zu legen."