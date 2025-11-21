Beim Magath-Klub unter Druck: »Eins der ersten Endspiele«

Für die SpVgg Hankofen-Hailing steht die weiteste Auswärtsfahrt der Saison in der Regionalliga Bayern an. Die "Dorfbuam" sind am Samstag zu Gast bei Viktoria Aschaffenburg. Im Kellerduell mit den ebenfalls gebeutelten Mainfranken lautet die Devise: Verlieren verboten! Anstoß im Stadion am Schönbusch ist um 14 Uhr.

Auch der Gegner aus Aschaffenburg steht unter Druck. Bei der Viktoria will einfach kein Ruhe einkehren. Promi-Sportvorstand Felix Magath, vor zwei Wochen erst offiziell ins Amt gewählt, hat als erste Amtshandlung und als Reaktion auf den enttäuschenden Saisonverlauf gleich mal die gesamte sportliche Führungsriege vor die Tür gesetzt. Coach Aytac Sulu und der Sportliche Leiter Sandro Sirigu, erst im Sommer neu gekommen, sind schon wieder Geschichte. Aktuell sollen es Daniel Soldevilla, Jürgen Bleistein und Gerald Mai als Interims-Trainerteam richten. Als wäre die sportliche Situation nicht schon herausfordernd genug, wurde jüngst auf der Mitgliederversammlung publik, dass den Verein massive finanzielle Probleme plagen. Bis März muss eine Lücke von 150.000 Euro geschlossen werden. "Da brennt gerade der Baum", weiß Beck. Aufgrund des Personalbebens zuletzt kann er aber die Viktoria nicht so recht einschätzen: "Wir wissen nicht wirklich, was uns erwartet. Was stellen die neuen Trainer um, wie viel stellen sie um, stellen sie überhaupt etwas um? Da kommt eine Wundertüte auf uns zu. Aber wir wollen wie im Hinspiel ihre Schwächen aufdecken und sie ein zweites Mal schlagen." Ein gutes Omen vielleicht für die SpVgg: Am 1. August sprang zuhause ein 1:0-Sieg gegen Aschaffenburg heraus.

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Andreas Wagner kehrt nach seiner Gelbsperre zurück in den Kader. Sven Hodo fehlt aufgrund von Leistenproblemen, auch Korbinian Stütz ist weiter wegen seiner Sprunggelenksverletzung außen vor. Zudem fehlen weiterhin die langzeitverletzten Samuel Pex und David Löffler.