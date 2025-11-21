Beim Magath-Klub unter Druck: »Eins der ersten Endspiele«
Samstag - 19. Spieltag: Hankofen gastiert beim ebenfalls krisengeplagten SV Viktoria Aschaffenburg
Für die SpVgg Hankofen-Hailing steht die weiteste Auswärtsfahrt der Saison in der Regionalliga Bayern an. Die "Dorfbuam" sind am Samstag zu Gast bei Viktoria Aschaffenburg. Im Kellerduell mit den ebenfalls gebeutelten Mainfranken lautet die Devise: Verlieren verboten! Anstoß im Stadion am Schönbusch ist um 14 Uhr.
Es war ein Desaster, anders kann man es nicht sagen. Dabei hatte zuvor die 2:3-Heimniederlage gegen Herbstmeister Nürnberg hinsichtlich der Leistung noch optimistisch gestimmt. Der Tenor im Hankofener Lager lautete: Zum Rückrundenauftakt packen wir zuhause Buchbach und stoßen den Bock um! Und dann das: Hankofen präsentierte sich gegen den selbsternannten "Kultklub" aus dem Landkreis Mühldorf wie ein glasklarer Absteiger und war in allen Belangen überdeutlich unterlegen. Der 0:4-Halbzeitstand war die Quittung für einen bodenlosen Auftritt. Die Partie war nach 45 Minuten bereits gelaufen...
Was mittlerweile klar als Muster erkennbar ist und die "Dorfbuam" einfach nicht in den Griff kriegen: Die Gegentorflut in den Heimspielen. Vier gegen Buchbach, drei gegen Nürnberg, sechs gegen Unterhaching und Ansbach, um einige Beispiele zu nennen. "Es fehlt uns einfach an Beständigkeit. Wenn wir glauben, jetzt geht was, dann haben wir immer wieder ein Spiel dabei, in dem so gut wie gar nichts klappt und einige Spieler auf dem Platz einfach nicht funktionieren oder an ihr Leistungsniveau herankommen"
, meint Cheftrainer Tobias Beck
. Der 30-Jährige weiß natürlich auch, dass er vor allem von außen zunehmend kritisch beäugt wird, wenn`s nicht bald klappt mit dem erhofften Erfolgserlebnis. Es braucht Lösungen, wie die SpVgg wieder ein Spiel gewinnen kann. Sechs Niederlagen in Folge und mittlerweile zehn sieglose Partien hintereinander sprechen eine deutliche Sprache. Für das Auswärtsspiel in Aschaffenburg nimmt er aber auch seine Schützlinge in die Pflicht: "Wir brauchen nicht lange diskutieren oder sagen, mit einem Punkt wären wir in Aschaffenburg zufrieden. Nein, wir fahren da hin, um zu gewinnen. Es ist eins der ersten Endspiele für uns. Gemäß dieser Prämisse, sind die Jungs auch selbst gefragt, dementsprechend Stimmung reinzubringen. Ich glaube nach wie vor an meine Mannschaft und vertraue ihr zu 100 Prozent."
Aschaffenburg: Eine Lücke im Etat in Höhe von 150.000 Euro schwebt wie ein Damoklesschwert über dem Verein.
Felix Magath hat als Sportvorstand das Sagen bei der Viktoria. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink
Auch der Gegner aus Aschaffenburg steht unter Druck. Bei der Viktoria will einfach kein Ruhe einkehren. Promi-Sportvorstand Felix Magath, vor zwei Wochen erst offiziell ins Amt gewählt, hat als erste Amtshandlung und als Reaktion auf den enttäuschenden Saisonverlauf gleich mal die gesamte sportliche Führungsriege vor die Tür gesetzt. Coach Aytac Sulu und der Sportliche Leiter Sandro Sirigu, erst im Sommer neu gekommen, sind schon wieder Geschichte. Aktuell sollen es Daniel Soldevilla, Jürgen Bleistein und Gerald Mai als Interims-Trainerteam richten. Als wäre die sportliche Situation nicht schon herausfordernd genug, wurde jüngst auf der Mitgliederversammlung publik, dass den Verein massive finanzielle Probleme plagen. Bis März muss eine Lücke von 150.000 Euro geschlossen werden. "Da brennt gerade der Baum",
weiß Beck. Aufgrund des Personalbebens zuletzt kann er aber die Viktoria nicht so recht einschätzen: "Wir wissen nicht wirklich, was uns erwartet. Was stellen die neuen Trainer um, wie viel stellen sie um, stellen sie überhaupt etwas um? Da kommt eine Wundertüte auf uns zu. Aber wir wollen wie im Hinspiel ihre Schwächen aufdecken und sie ein zweites Mal schlagen."
Ein gutes Omen vielleicht für die SpVgg: Am 1. August sprang zuhause ein 1:0-Sieg gegen Aschaffenburg heraus.
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Andreas Wagner kehrt nach seiner Gelbsperre zurück in den Kader. Sven Hodo fehlt aufgrund von Leistenproblemen, auch Korbinian Stütz ist weiter wegen seiner Sprunggelenksverletzung außen vor. Zudem fehlen weiterhin die langzeitverletzten Samuel Pex und David Löffler.
Das sagt Aschaffenburgs Interimscoach Daniel Soldevilla vor der Partie: "Wir erwarten ein ekliges Spiel, in dem es auf die Kampfbereitschaft ankommen wird. Die müssen wir zeigen und können nur das nur als Team schaffen. Wir wollen unbedingt vor der Winterpause zurück in die Erfolgsspur kommen."
Personalien Viktoria Aschaffenburg: Arda Nadaroglu und Lian Akkus Rodriguez kehren in den Kader zurück. Hinter dem Einsatz von Othmane El Idrissi steht noch ein Fragezeichen. Nino Cassaniti ist nach seiner gelb-roten Karte aus der Vorwoche gesperrt. Verletzt fehlen Hendrik Ehmann, Max Grün, Henry Held, Emirhan Delikaya und Michael Gorbunow.