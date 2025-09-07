Beim Lieblingsgegner erster Erfolg in Kreisligarunde 2025/2026

Ein Stein vom Herzen fiel den zahlreich mitgereisten Fans des FC Östringen2, als ihrem Herzens-verein im Schmuckkästchen des TSV Wiesental ein 2:1 Zittersieg glückte.

Bis der Führungstreffer in der 42. Minute zum 0:1 fiel, hatte die im blauweißen Fußballshirt gekleidete FCÖ-Reserve bei gleichen Spielanteilen allerdings die besseren Möglichkeiten, frühzeitig in Führung zu gehen.

In der 41. Minute konnte Berat Dervishi bei seinem Schnittstellenpass Philipp Leimenstoll in Szene setzen. Dieser überlief im Strafraum seinen Widersacher, der ihn nur noch regelwidrig vom Ball trennen konnte. Der gut leitende Schiedsrichter Sven Beisel zeigte sofort auf den Punkt. Der Gefoulte selbst verwandelte souverän zur völlig verdienten Pausenführung.

In der zweiten Hälfte hatte der Gast weit mehr vom Spiel als der TSV. Etliche Gelegenheiten wurden, wie in den vergangenen Begegnungen, eigennützig vergeben. Weitere vielversprechende Ansätze wurden über Marius Bentheimer und Tim Koch kreiert, jedoch scheiterten immer wieder knapp. Bei etwas mehr Übersicht hätte so der FCÖ2 schon früher die Partie in ruhigeres Fahrwasser bringen können.

Als wiederum der agile Leimenstoll in der 52. Minute im linken Wiesentaler Halbfeld gefoult wurde, gelang Koch mit einem sehenswerten Direktschuss die 0:2 Führung. Dabei sprang das Spielgerät an die rechte Innenseite des Pfostens und von dort zurück in die linke Torecke.

Die letzte Viertelstunde gehörte dem TSV, welcher das Spielgeschehen bestimmte und auf das Anschlusstor drängte. Mehrmals wurde gerade noch aufopferungsvoll und mit allerletzter Kraft die Zwei-Tore-Führung verteidigt.

Der Druck auf die Abwehr um Gästetorhüter Maximilian Hohlweck nahm permanent zu, da man keine Spielkontrolle mehr bekam. Das war einerseits der sommerlichen Temperatur als auch den nachlassenden Kraftreserven geschuldet.

Aus einem solchen Abwehrgedränge heraus konnte sich in der 85. Minute der aufgerückte Fabian Metz den Ball zurechtlegen und mit einem unhaltbaren Schuss in die rechte Torhälfte den 1:2 Anschluss herstellen. Bis zum Ende der Begegnung konnten – trotz unermüdlichen Bemühens von Wiesental - die ersten drei Punkte verdientermaßen auf die Habenseite geschrieben werden.

(R.J./E.O.)