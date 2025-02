Beim Landesligisten gibt es fünf weitere Verlängerungen

Der SKV Rutesheim bleibt seinem eingeschlagenen Weg treu und setzt auf Kontinuität: Gleich fünf Leistungsträger haben ihre Verträge verlängert und werden auch in der kommenden Saison das Team von Trainer Chris Baake verstärken. Joshua Schneider, Yannik Riedlinger, Marcel Held, Laurin Stütz und Tim Rudloff bleiben dem Verein treu. Die Verantwortlichen freuen sich über diese wichtigen Personalentscheidungen, die nicht nur sportlich, sondern auch für den Teamgeist von großer Bedeutung sind.

Seit 13 Jahren trägt Joshua Schneider das Trikot des SKV Rutesheim. Der Mittelfeldakteur ist eine feste Größe im Team und übernimmt Verantwortung auf und neben dem Platz. Auch in der kommenden Saison bleibt er der Mannschaft erhalten. „Die SKV Rutesheim ist seit der A-Jugend mein sportliches Zuhause. Das familiäre Umfeld im Verein macht es mir leicht, ein weiteres Jahr dranzuhängen“, so Schneider. Er möchte seine Erfahrung nutzen, um die junge Mannschaft weiterzuentwickeln und gemeinsam den maximalen Erfolg anzustreben.

Yannik Riedlinger: Entwicklung geht weiter

Vor eineinhalb Jahren wechselte Yannik Riedlinger vom VfB Neckarrems zur SKV – und hat sich schnell zum Stammspieler entwickelt. Sein Verbleib ist eine weitere wichtige Nachricht für den Verein. Riedlinger sieht noch viel Potenzial in der Mannschaft: „Die Entwicklung der vergangenen eineinhalb Jahre zeigt, dass hier noch Luft nach oben ist. Ich möchte weiter Teil dieser Entwicklung sein.“ Auch der Verein ist überzeugt, dass Riedlinger eine noch größere Rolle übernehmen kann.

Marcel Held setzt auf Kontinuität

Seit Sommer trägt Marcel Held das Trikot des SKV – und hat sich als wichtiger Bestandteil des Teams etabliert. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wird auch in der kommenden Saison für Rutesheim auflaufen. Die Vereinsverantwortlichen loben seine Entwicklung und sehen weiteres Potenzial: „Sein Weg bei der SKV ist noch lange nicht zu Ende.“ Held selbst fühlt sich in der Mannschaft wohl und freut sich auf die kommende Spielzeit: „Die Gespräche mit dem Verein waren positiv, und ich wurde super aufgenommen. Ich freue mich auf eine weitere Saison in Rutesheim.“

Laurin Stütz: Treue trotz höherklassiger Angebote

Mit 30 Torbeteiligungen in der laufenden Saison gehört Laurin Stütz zu den gefährlichsten Offensivspielern der Landesliga. Kein Wunder, dass sich auch Vereine aus höheren Ligen um ihn bemüht haben. Doch Stütz bleibt der SKV treu – ein starkes Signal. „Bei der SKV zu bleiben, ist eine Herzensangelegenheit. Ich spiele mit einigen meiner besten Freunde zusammen und bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können“, erklärt Stütz. Der Verein freut sich über seine Entscheidung und sieht in ihm eine zentrale Figur für die Zukunft.

Tim Rudloff bleibt der defensive Stabilitätsfaktor

Seit Jahren ist Tim Rudloff eine wichtige Stütze in der Defensive. Auch in der kommenden Saison wird er das schwarz-weiße Trikot tragen. Der Verein hebt seine strategischen Fähigkeiten und seine Führungsqualitäten hervor: „Tims intelligentes Entscheidungsverhalten und seine Variabilität im Spielaufbau machen ihn für unser Team unverzichtbar.“ Rudloff selbst sieht großes Potenzial in der Mannschaft: „Das Konzept des Vereins hat mich überzeugt. Ich freue mich darauf, den erfolgreichen Weg der SKV mitzugestalten.“