Beim Landesligist folgen auf elf Abgänge gleich elf Neue Der SV Waldhausen verändert sich in der Sommerpause personell. von Timo Babic · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Davide Di Giovanni

Der SV Waldhausen hat sich in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, längst eingerichtet, doch Stillstand ist kein Programm. Nach Jahren bemerkenswerter Konstanz und Platz sieben zuletzt beginnt unter Markus Dietterle eine neue Phase. Viele Zugänge, viele Abgänge: Der Sommer verlangt Ordnung, bevor im Verein wieder klare Ansprüche formuliert werden können.

Waldhausen gehört zu jenen Vereinen, deren Tabellenbilder mehr erzählen als eine einzelne Saison. Seit dem Aufstieg aus der Bezirksliga Ostwürttemberg war der Klub in der Landesliga fast immer oben dabei: Platz vier, Platz drei, wieder Platz vier, dann Rang zwei, zuletzt Rang sieben. Das ist kein Absturz, aber ein Hinweis darauf, dass sich die Konkurrenz verschoben hat und dass ein Kader, der lange getragen hat, nun neu justiert werden muss. Der Umbruch ist beachtlich. Mit Marco Frisch vom VfR Aalen, Fabian Falzone vom TSV Bad Boll, Samuel Schwarzer und Tim Brenner von der SGM Fachsenfeld/Dewangen, Silas Milz vom TSV Nördlingen, Andy Knappe vom SSV Aalen, Selim Yücel von der TSGV Waldstetten, Maximilian Blum aus Dorfmerkingen, Nico Frisch aus Gundelfingen und Johannes Hesko aus der eigenen zweiten Mannschaft kommt viel neues Personal. Dazu steht Markus Dietterle, der Trainer, vor der Aufgabe, aus Namen rasch eine Mannschaft zu machen.