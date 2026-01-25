Beim Landesliga-Konkurrenten bedient: Treubund holt neuen Trainer

Der MTV Treubund Lüneburg befindet sich im Abstiegskampf in der Landesliga Lüneburg. Trainer Achim Otte möchte sich mit dem Klassenerhalt verabschieden, ehe er im Sommer das Zepter abgibt. Sein Nachfolger steht schon fest und kommt von einem Ligakonkurrenten.
Otte hatte das Kommando bei den Turnern mit der vergangenen Spielzeit übernommen. Im Moment befindet sich die junge Mannschaft tief im Abstiegskampf und überwintert mit nur einem Zähler Vorsprung auf die rote Zone. Der TSV Ottersberg hat über ein ausstehendes Nachholspiel noch die Möglichkeit, sich an den Salzstädter vorbeizuschieben. Dementsprechend ist Treubund gut darin beraten, sich optimal auf die Rückrunde vorzubereiten, um direkt in einem richtungsweisenden Spiel gegen die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashauen (22.02.) einen Dreier einzufahren.
Weniger Sorgen mit Blick auf die aktuelle Spielzeit muss sich sein Nachfolger für die Saison 2026/27 machen. Denn Felix Beck belegt mit dem TV Jahn Schneverdingen einen herausragenden vierten Platz. Der 40-Jährige hat den TVJ in seiner sechsjährigen Amtszeit in die Landesliga geführt und dort etabliert, zuvor leistete Beck bereits beachtliche Arbeit beim MTV Egestorf, mit dem ebenfalls den Sprung aus dem Kreis Harburg in die Bezirksliga Lüneburg 2 schaffte.
Die Stimmen zu den Personalien:
Cheftrainer Achim Otte: "Wir spüren eine große Energie und Motivation, gemeinsam mit dem Team nochmal alle Kräfte zu mobilisieren. Mit dem Klassenerhalt möchte ich mich dann Ende der Saison aus der ersten Reihe zurückziehen. Das habe ich dem Vorstand in guten Gesprächen mitgeteilt. Ich bin dem Vorstand sehr dankbar für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit."
Ulf Henning, 1. Vorsitzender der Fußball-Abteilung: "Wir haben die Winterpause genutzt, um due kurz- und mittelfristige Ausrichtung unserer Ligamannschaft offen und vertrauensvoll zu besprechen. Achim und Alessandro leben eine große Identifikation mit dem Verein und betreiben einen großen Aufwand. Wir sind davon überzeugt, dass sich das in der Rückrunde noch deutlicher in siegreichen Spielen zeigen wird."
Sportlicher Leiter Michael Zerr: "Felix Beck hat auf seinen bisherigen Trainerstationen unter Beweis gestellt, dass er Mannschaften und Spieler sehr erfolgreich weiterentwickeln kann. Hinzu kommt seine weitreichende Vernetzung im Jugendbereich - damit passt er richtig gut zur DNA des MTV."
Der künftige Cheftrainer Felix Beck: "In den bisherigen Gesprächen habe ich große Wertschätzung und Vertrauen gespürt. Ich freue mich sehr darauf, mit dem Team intensiv zu arbeiten und die sportliche Entwicklung beim MTV Treubund aktiv mitzugestalten."