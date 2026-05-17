Beim Lancker-Abschied: Elstorf macht sich das Leben selbst schwer

Nach über 350 Pflichtspielen für den TSV Elstorf hat sich Jonas Lancker von seinem Heimpublikum an der Schützenstraße verabschiedet. Der Tabellenführer der Bezirksliga Lüneburg 2 machte sich das Leben in den Schlussminuten allerdings nochmal richtig schwer und trübte beinahe den Ausstand. Parallel verhinderte der VfL Westercelle gerade noch die Meisterschaftsentscheidung. Im Keller feiert der TV Meckelfeld, Altencelle bleibt weiterhin am Leben.

Während der TSV Elstorf den Verdacht der Aufstiegsflatter ausräumen wollte, braucht Borstel-Sangenstedt jeden Punkt für den Klassenerhalt. Der Favorit drückte der Begegnung von Beginn an den Stempel auf, sodass er sich die Führung verdiente: Paul Lukas Lochner vollstreckte nach einem Steckpass zur Führung (18.). Auf der anderen Seite bot sich den Gästen eine Möglichkeit, bei der Dustin Jahn für seinen geschlagenen Torhüter Dennis Bock vor der Linie rettete (29.).

Nach dem Seitenwechsel war es Abwehrchef Jahn selbst, dessen Befreiungsschlag kurios ins Netz rutschte (62.). In der Folge boten sich dem Tabellenführer etliche Möglichkeiten, die dieser aber für die mögliche Entscheidung liegenließ. In der Schlussphase bekam Jonas Lancker bei seiner Auswechslung in seinem letzten Heimspiel die verdienten Ovationen, musste dann aber spannende Schlussminuten von draußen verfolgen. Lorenzo Öhler brachte Borstel zurück ins Spiel (88.), wodurch das Kellerkind mit der Brechstange anlief. Nach einem Eckball musste Keeper Bock daher nochmal den wichtigen Dreier festhalten. Damit hat der TSV nach Pfingsten in Altencelle den Matchball aus eigener Kraft. Elstorfs Cheftrainer Michel Welke: „Wir haben uns viel vorgenommen, um auch eine Reaktion auf letzte Woche zu zeigen. Die Mannschaft hat auch richtig gut losgelegt und die erste Halbzeit ging klar an uns. Im zweiten Abschnitt machen wir gut Dampf, lassen nach dem zweiten Tor aber das dritte liegen. Das nervt und fuchst mich schon sehr. Borstel kommt dann nämlich zum Anschluss und dadurch wird es in den letzten Minuten ein Zittersieg. Wir widmen Jonas Lancker den Abend nach seinem letzten Heimspiel für den Verein. Er ist heute nochmal als Kapitän aufgelaufen.“

Die Partie war erst wenige Sekunden alt, als Eric Schlumbohm eine Flanke über die Linie drückte (1.). Anschließend ließ der Favorit aber zahlreiche Situationen ungenutzt, bis Yayar Kunath für eine effektive SG Estetal ausglich (66.). In der Schlussphase vergab Westercelle zwar einen Strafstoß, vertagte den Elstorfer Aufstieg dann aber doch noch. Torhüter Liam Klosek bekam eine Flanke von Ole Weiß nicht kontrolliert, weswegen Kolja Überheim zum späten 2:1-Siegtreffer abstaubte (90.). SGE-Co-Trainer Sascha Mummenhoff: "Die Niederlage in der 90. Minute ist natürlich bitter. Trotzdem muss man anerkennen, dass Westercelle über weite Strecken die bessere Mannschaft war. Spielerisch ist das aus meiner Sicht ohnehin das stärkste Team der Liga. Die Aufstiegschancen sind zwar gering, aufgrund ihrer fußballerischen Qualität hätte es Westercelle aber am meisten verdient. Für uns waren die Voraussetzungen erneut schwierig. Torben Schweer stand eigentlich in der Startelf, hat es wegen des Staus vor dem Elbtunnel aber erst nach dem Anpfiff zum Platz geschafft. Dazu fehlen uns aktuell 13 Spieler, die drei Langzeitverletzten noch gar nicht eingerechnet. Vor diesem Hintergrund schlägt sich die Mannschaft Woche für Woche wirklich ordentlich. Improvisieren gehört momentan einfach dazu. Steffen Westermann hat heute beispielsweise erstmals in einem Pflichtspiel als Innenverteidiger gespielt und seine Aufgabe gut gelöst. Positiv war auch der erste Einsatz von Yayar Kunath. Nicht nur wegen seines Tores zum zwischenzeitlichen 1:1, sondern wegen seiner gesamten Präsenz auf dem Platz. Er hat sofort gezeigt, dass er uns helfen kann. Schade, dass er wegen der verspäteten Anmeldung nicht schon früher spielberechtigt war. Dabei hatte das Spiel für uns denkbar schlecht begonnen. Nach 23 Sekunden geraten wir in Rückstand und nach sechs Minuten kann es auch schon 0:2 stehen. Dass wir trotzdem im Spiel bleiben, liegt auch daran, dass der Elfmeter in der 84. Minute deutlich über das Tor geht. Das ist inzwischen übrigens schon das zweite Mal, dass ein gegnerischer Schütze gegen Liam Klosek vom Punkt die Nerven verliert. Für einen 18-jährigen Torwart ist das zumindest kein schlechtes Zeichen." VfL-Cheftrainer Sebastian Zich: „Wir sind mit einer Rumpftruppe angereist: Zwei Spieler von der Zweite, die zuletzt nur wenig Spielzeit hatten. Zudem stand der Ersatztorwart unserer U19 im Tor, weil unser Keeper später im Feld eingewechselt werden musste, wo er mit unserem Co-Trainer im Sturm gespielt hat. Trotz der vielen Ausfälle gehen wir früh in Führung und haben dann einige Riesenchancen. Wenn wir sechs, sieben Tore machen, wäre das komplett in Ordnung gewesen. Als wir dann nach hinten raus gewechselt haben, lief es dann weniger prickelnd. Dass wir trotzdem den Sieg mit nach Hause nehmen, ist dennoch verdient.“

Herber Rückschlag für die Eintracht Elbmarsch, letzter Strohhalm für den SV Altencelle! Mit einer Niederlage wäre das Schicksal des SVA besiegelt gewesen, doch der Tabellenvorletzte gibt weiterhin nicht auf. Der Jubel über den Führungstreffer von Frieder-Maximilian Hütten (55.) wehrte zunächst nur kurz, weil Daniel Macknow ausglich (58.). Anschließend versetzten Daniel Milzarek (71.) und Robin Ohlde (81.) der Elbmarsch den entscheidenden Stich ins Herz. Paul Danker brachte EE zwar nochmal zurück ins Spiel (85.), doch die Deichkicker konnten die Pleite nicht mehr abwenden.

In einer ausgeglichenen Begegnung setzt der TV Meckelfeld spät seine Serie fort und macht einen großen Sprung in Richtung Klassenerhalt. Kandal Kaval bekam in der Schlussphase im gegnerischen Strafraum den freien Fuß und vollstreckte zum 1:0-Siegtreffer (81.). Obwohl Egestorf mit viel Druck anlief, verteidigten die Bravehearts ihren knappen Vorsprung ins Ziel. Der TVM steht damit sechs Zähler vor dem Relegationsplatz und braucht nur noch ein Püntkchen für den sicheren Ligaverbleib. TVM-Teammanger Heiko Brandenburg: „Das war ein richtig schweres Spiel, in dem uns Egestorf nichts geschenkt hat und sehr kompakt stand. Letztendlich war klar, dass derjenige als Sieger vom Platz geht, der das eine Tor schießt. Wenn Kandal Kaval den Ball auf den linken Fuß hat, weiß er, wie er ihn reinmacht. Danach mussten wir in der Nachspielzeit nochmal richtig zittern. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung möchte ich Liam Glowacz hervorheben, der nach der frühen verletzungsbedingten Auswechslung von Ljubisa Panic nochmal mehr Verantwortung übernehmen musste. Wir stehen jetzt einen Schritt vor der Ziellinie, die wir nur noch überschreiten müssen. Wir bleiben aber bei uns, wie wir es in den letzten Wochen auch getan haben.“

Der FC Jesteburg-Bendestorf hat seinen Lauf fortgesetzt und den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen fortgesetzt. Aufgrund der Tore von Jan-Niklas Andresen (42.) und Cedric Fuß (81.) feierte JesBe einen 2:0-Erfolg, mit dem der Verein die 40-Punkte-Marke knackt. Düshorn-Krelingen ist aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenz auch vorzeitig gerettet.

Die Eintracht Munster ging durch Lennard Fischer früh in Führung (5.), noch vor der Pause schlug der MTV Soltau allerdings zurück (35.). Trotzdem kann dieser eine Zähler für die Munsteraner noch richtig viel wert sein. Immerhin hat die Eintracht im Vergleich zu ihrer direkten Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt ein positives Torverhältnis. Derzeit liegen die direkten Abstiegsplätze drei Plätze hinter Munster.

Der TV Jahn Schneverdingen II wäre sicherlich gerne den entscheiden Schritt zum Klassenerhalt gegangen, doch Buchholz legte immer entscheidend vor. Mit einem Doppelpack war es schließlich Maximilian Haar, der sich für den BFC zum Matchwinner kürte. Der TVJ feierte den Ligaverbleib schließlich am Sonntag auf dem Sofa.