Beim Kreisligisten SC Fornsbach endet im Sommer eine Ära Nach sechs Jahren hört Patrick Voag als Trainer auf. von red/pm · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Becher

Beim SC Fornsbach endet im Sommer eine Ära, die den Verein in der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall nachhaltig geprägt hat. Trainer Patrick Voag wird sein Amt zum Saisonende niederlegen und hinterlässt damit nicht nur eine vakante Position an der Seitenlinie, sondern auch eine beachtliche Spur in der jüngeren Geschichte des Klubs.

Sechs Jahre bei einem Verein sind im heutigen Fußball keine Selbstverständlichkeit mehr, im Amateurbereich erst recht nicht. Patrick Voag verweist selbst darauf, dass dies eine lange Zeit sei – und genau darin liegt die Bedeutung seines Abschieds. Er kam einst als Co-Trainer zum SC Fornsbach, übernahm später die Verantwortung als Cheftrainer und führte die Mannschaft in einer Phase, die von Entwicklung, Zusammenhalt und sportlichem Erfolg geprägt war. Der größte Höhepunkt ließ nicht lange auf sich warten. Kurz nach seinem Amtsantritt gelang dem SC Fornsbach unter seiner Leitung die Meisterschaft – ein Triumph, der in der Vereinsgeschichte bis dahin erst ein weiteres Mal gelungen war. Solche Erfolge sind im Rückblick oft die klarsten Markierungen einer Trainerzeit, doch sie erklären nicht allein, weshalb ein Abschied wie dieser Gewicht besitzt. Denn Voag hat den Verein nicht nur mit Ergebnissen, sondern auch mit seiner Art geprägt: engagiert, leidenschaftlich und offenbar mit jener positiven Haltung, die über den bloßen Trainingsplatz hinauswirkt.

Auch sportlich hinterlässt er die Mannschaft keineswegs im Leerlauf. Der SC Fornsbach steht aktuell mit 26 Punkten aus 14 Spielen auf Rang sechs und befindet sich damit in einem soliden, aussichtsreichen Bereich der Tabelle. Vorne ist das Feld eng genug, um den verbleibenden Wochen noch Bedeutung zu verleihen. Gerade deshalb wirkt der angekündigte Abschied nicht wie ein Ausklang in Müdigkeit, sondern wie das bewusste Ende einer erfolgreichen gemeinsamen Strecke. Voag selbst spricht davon, ein neues Kapitel aufschlagen zu wollen. Ganz vom Fußball wird er sich allerdings nicht entfernen. Derzeit arbeitet er an seinem Trainerschein und bereitet sich damit auf künftige Aufgaben im Trainerbereich vor. Das verleiht seinem Schritt eine zusätzliche Note: Es ist kein Abschied von der Trainerbank, sondern eher der Übergang in eine neue Phase.