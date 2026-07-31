Beim KFC Uerdingen zählt nur noch der Verein

Im vergangenen Sommer war beim Oberligisten KFC Uerdingen alles im Umbruch und auf dem Prüfstand. Nach dem Zwangsabstieg aus der Regionalliga West musste für die Spielzeit in der Oberliga Niederrhein ein nahezu komplett neuer Kader zusammengestellt werden. Kein einfaches Unterfangen, da zu dem Zeitpunkt, als die Uerdinger, mitten im Insolvenzverfahren, loslegen konnten, viele der Konkurrenten einige Schritte weiter waren. Etliche Spieler hatten entweder schon Verträge unterschrieben oder standen bei Vereinen im Wort.
So musste der KFC improvisieren. Punkten kann der Verein seit jeher mit der Grotenburg, der historischen Heimspielstätte, die bereits Bundesliga- und Europapokal-Fußball gesehen hat. Und auch mit der Fanszene, die das Team auch in der Fünftklassigkeit lautstark und zahlreich bei Heim- und Auswärtsspielen unterstützt. Diese Komponenten alleine reichen heutzutage aber längst nicht mehr aus, um Spieler von einem Vereinswechsel oder einer Unterschrift zu überzeugen. Der monetäre Aspekt scheint größer und wichtiger denn je. Und genau an diesem Punkt wurde es schwierig.
Im Insolvenzverfahren war klar, dass der Verein keine Unsummen in den Kader investieren kann und will. So wurde von den „Freunden und Förderern“, die im vergangenen Sommer durch Insolvenzverwalter Thomas Ellrich bestimmt wurden, die Geschicke des Vereins zu leiten, betont, dass keiner der Spieler von einem Engagement beim KFC Uerdingen seinen Lebensunterhalt bestreiten könne. Das schränkte die Auswahl an potenziellen Spielern weiter ein.
Insofern musste der Klub Zugeständnisse machen. Eines war die Duldung der Teilnahme an diversen Hallenfußball-Formaten, die in den vergangenen Jahren mehr und mehr auf dem Vormarsch waren und bei vielen Spielern äußerst beliebt sind. Dort können die Spieler nicht nur gutes Geld verdienen, sondern sich auch einem breiten Publikum präsentieren und sich so für andere Klubs und womöglich höhere Aufgaben empfehlen.
Die Ansage beim KFC Uerdingen vor zwölf Monaten war klar. Jedem Spieler stand es frei, an Formaten wie der Baller League, der Kings League oder der Icon League teilzunehmen. Mit den Spielern war damals abgesprochen worden, dass sie dann aber auch weniger Geld vom KFC bekommen, weil sie dort eben auch Geld verdienen können. Im Sommer 2026, so hieß es damals, wolle man sich noch einmal zusammensetzen und besprechen, ob diese Regelung auch für die nächste Saison in der Oberliga Niederrhein so Bestand haben werde.
Das haben die Verantwortlichen auch getan. Mit dem Ergebnis, die unter Vertrag stehenden Spieler nicht mehr für diese Formate abstellen zu wollen. Die Baller League, die Anfang des Jahres in ihre vierte Saison hätte starten sollen, ist inzwischen Geschichte. Mit der Kings League und der Icon League gibt es aber noch zwei renommierte Kleinfeld-Ligen, in denen etliche Spieler aus Landesligen und Oberligen kicken. Die Botschaft ist also klar: Wer in der Saison 2026/2027 beim KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein spielen möchte, konzentriert sich auch ausschließlich darauf und verzichtet auf die etwaige Teilnahme an solchen Formaten.
Eine deutliche Richtlinie, die nicht bei allen Spielern aus dem Kader der vergangenen Saison gut angekommen ist. So hatte der Sportliche Geschäftsführer Michael Nagorny unlängst im Burgfunk-Podcast berichtet, dass mindestens ein Spieler aus der letztjährigen Mannschaft aus genau diesem Grund nicht bei den Uerdingern bleiben wollte. Einen Namen nannte Nagorny nicht. Es drängt sich hier jedoch Noah Tomson auf, der in der Icon League Woche für Woche in Berlin aufgelaufen ist – und in dieser Phase beim KFC eher außen vor war. Etienne-Noel Reck hatte zumindest ein Spiel in der Kings League absolviert. Bei der Baller-League-Saison, die dann doch nicht stattfand, standen einige Uerdinger in den Kadern, unter anderem Yasin-Cemal Kaya und Mohamed Benslaiman Benktib. Ole Päffgen und Alexander Lipinski ebenso, sie haben mit ihrer Verlängerung in Uerdingen allerdings zukünftigen Teilnahmen an Hallenformaten eine Absage erteilt.