Beim KFC Uerdingen zählt nur noch der Verein

Das haben die Verantwortlichen auch getan. Mit dem Ergebnis, die unter Vertrag stehenden Spieler nicht mehr für diese Formate abstellen zu wollen. Die Baller League, die Anfang des Jahres in ihre vierte Saison hätte starten sollen, ist inzwischen Geschichte. Mit der Kings League und der Icon League gibt es aber noch zwei renommierte Kleinfeld-Ligen, in denen etliche Spieler aus Landesligen und Oberligen kicken. Die Botschaft ist also klar: Wer in der Saison 2026/2027 beim KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein spielen möchte, konzentriert sich auch ausschließlich darauf und verzichtet auf die etwaige Teilnahme an solchen Formaten.

Eine deutliche Richtlinie, die nicht bei allen Spielern aus dem Kader der vergangenen Saison gut angekommen ist. So hatte der Sportliche Geschäftsführer Michael Nagorny unlängst im Burgfunk-Podcast berichtet, dass mindestens ein Spieler aus der letztjährigen Mannschaft aus genau diesem Grund nicht bei den Uerdingern bleiben wollte. Einen Namen nannte Nagorny nicht. Es drängt sich hier jedoch Noah Tomson auf, der in der Icon League Woche für Woche in Berlin aufgelaufen ist – und in dieser Phase beim KFC eher außen vor war. Etienne-Noel Reck hatte zumindest ein Spiel in der Kings League absolviert. Bei der Baller-League-Saison, die dann doch nicht stattfand, standen einige Uerdinger in den Kadern, unter anderem Yasin-Cemal Kaya und Mohamed Benslaiman Benktib. Ole Päffgen und Alexander Lipinski ebenso, sie haben mit ihrer Verlängerung in Uerdingen allerdings zukünftigen Teilnahmen an Hallenformaten eine Absage erteilt.