Beim KFC Uerdingen wartet man auf den Vollzug - Statement gelöscht

Dort erklärte der Verwaltungsrat, dass es ein Gespräch zwischen ihm und den beiden betroffenen Vorstandsmitgliedern gegeben habe, wonach Kahstein und Röthig zugesichert hätten, ihren Rücktritt bis zum 23. Februar einzureichen. Bereits unter der Woche hatte der Verwaltungsratsvorsitzende Nils Gehlings in einem Gespräch mit unserer Redaktion erklärt, dass beide bis spätestens Samstag zurücktreten würden. Dies war nicht geschehen – und nun gibt es die nächste Volte, denn auch am Montagmorgen war die Demission der beiden Vorstände noch nicht offiziell vollzogen.

Stattdessen äußerten sich Kahstein und Röthig in einem offiziellen Statement über die Vereinswebseite, das allerdings nach wenigen Minuten bereits wieder von der Homepage entfernt wurde. „Morgen werden wir, Peter Kahstein und Dirk Röthig, unsere Vorstandsämter beim KFC Uerdingen niederlegen“, heißt es dort. „Während unserem Ehrenamt haben wir unsere Aufgaben stets nach bestem Wissen und Gewissen erfüllt. Es gab in dieser Zeit weder Unregelmäßigkeiten noch Verluste von Vereinsvermögen.“

Dieser Satz ist insofern mutig, als dass sogar ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer Anfang Dezember in der Grotenburg die Ticket- und Cateringeinnahmen rund um das Regionalliga-Spiel gegen den MSV Duisburg Ende November überprüfen musste. Dieser stellte keine Unregelmäßigkeiten fest, Fragen rund um den Vorgang blieben dennoch bis heute offen. Etwa die nach der Unabhängigkeit, denn der Wirtschaftsprüfer war offenbar, wie eine Recherche zeigte, über seine Prüfungsgesellschaft mit der ehemaligen und zwischenzeitlich zurückgetretenen Steuerberatungsgesellschaft des KFC verbandelt. Ebenso wurde in einem Bericht des Vereins eingeräumt, dass die Zählung der Bargeldbestände an den einzelnen Kassen im Nachhinein nicht vollumfänglich möglich gewesen sei.

Scheidender Vorstand lehnt Nachbesetzung ab

Im Statement liefern Kahstein und Röthig aber auch eine wichtige Information. So hat der Insolvenzverwalter Mehmet Eser und Thomas Platzer „eine Frist bis zum 15. März gesetzt, um die ausstehenden Beträge zu überweisen und so die Insolvenz abzuwenden“. Demnach ist die Zeit, die Eser und seine Mitstreiter haben, offenbar doch zwei Wochen kürzer als angenommen. Zunächst war die Rede von Ende März.

Im Anschluss wird es wieder persönlich. So seien Kahstein und Röthig über die Nominierung von Dmitry Voronov und Christian Ritzenfeld in den Vorstand verwundert. „Wir warnen ausdrücklich: Diese Personen haben dem Verein bereits massiv geschadet.“ Inwiefern das der Fall gewesen sein soll, wird nicht erwähnt.

Neben dem Verwaltungsrat, der sich Sonntag an die Öffentlichkeit wandte und dabei erneut einen Seitenhieb bezüglich des nicht vorhandenen Vertrauens in den Vorstandsvorsitzenden Thomas Platzer austeilte, hat sich dieser am Sonntag via Facebook zu Wort gemeldet. Dort erklärte er: „Ich begrüße die Mitteilung des Verwaltungsrates, den Vorstand um die Personen Christian Ritzenfeld und Dmitry Voronov zu erweitern. Mit dieser Maßnahme werden wir handlungsfähig und können an die Arbeit gehen.“

Dazu bittet der 56-Jährige, die Gräben, die in den vergangenen Monaten in und um den Verein entstanden sind, wieder zu schließen. „Nur gemeinsam kommen wir wieder nach oben, wir benötigen jeden, dem der KFC am Herzen liegt und wollen auch jedem dazu die Hand reichen. Der KFC muss wieder Spaß machen und positiv wahrgenommen werden, um attraktiv zu sein.“ Helfen soll dabei eine „positive Grundstimmung und eine gewisse Aufbruchstimmung“, um verloren gegangenes Vertrauen wieder aufzubauen. Die Kommunikation mit den Fans will man weiterhin aufrechterhalten und zeitnah neue Informationen liefern.

Dennoch müssen sich die Fans des KFC nach den vielen Ankündigungen erneut gedulden, bis der Rücktritt tatsächlich auch formell über die Bühne gegangen ist. Es bleibt offen, ob das auch am Dienstag offiziell auch so geschieht.