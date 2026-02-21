Beim KFC Uerdingen ist nur eine Position fix

Jonas Holzum (r.) steht auch gegen Biemenhorst im Tor. – Foto: Ralph Görtz

Die Ausgangslage ist für den KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein eine gute: Als Tabellenzweiter mit einem Spiel weniger als Spitzenreiter Ratingen 04/19 hat das Team von Julian Stöhr sechs Punkte weniger als die Nummer eins der Liga, allerdings kann der KFC aus eigener Kraft gleichziehen. Dafür sind Ausrutscher verboten - vor allem am Sonntag beim Schlusslicht SV Biemenhorst.

Doch bis dahin ist noch ein weiter Weg zu gehen, es warten noch viele unangenehme Aufgaben auf den KFC. Angefangen mit Schlusslicht Biemenhorst, das in Büderich zuletzt 4:2 siegte und deshalb neuen Mut im Abstiegskampf schöpfen darf. Das Team von Neu-Coach Marc Gebler hat sich darüber hinaus spannend verstärkt und mit Jan Wellers und Jayden Houtriet gleich zwei Spieler, die in Profi-Ligen gespielt haben, verpflichtet .

Gewinnt der KFC sein Nachholspiel bei Sportfreunde Baumberg (4. März) und schlägt Ratingen im Rückspiel, wäre der KFC punktgleich mit dem Tabellenführer. Vorausgesetzt natürlich, beide Klubs leisten sich keine Ausrutscher mehr. Am 24. April steigt das Topspiel in Ratingen, das gleich doppelt wichtig wird: Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat zu dieser Saison sein Regelwerk angepasst. Bei Punktgleichheit im Auf- oder Abstiegsfall zählt zunächst der direkte Vergleich. Das Hinspiel endete 2:2 - der Sieger des zweiten Aufeinandertreffens würde also gleich doppelt profitieren.

Zwei weitere Trümpfe des SVB: der enge Kunstrasen und die Zuschauerkulisse, denn die Bocholter haben nach dem KFC die zweitmeisten Zuschauer bei ihren Heimspielen (durchschnittlich 487). Stöhr hat den Gegner beobachtet und sagt in den Vereinsmedien über Biemenhorst: "Ich habe das Spiel von Biemenhorst gegen Büderich gesehen und gehe davon aus, dass sie ähnlich auftreten werden – also sehr tief stehen. Dann müssen wir auf engem Raum gute Lösungen finden, zumal der Kunstrasen dort relativ eng ist. Darauf wird es ankommen. Ich bin aber sehr positiv gestimmt."

Zur Spielweise der Biemenhorster hat Stöhr außerdem noch gesagt: „Der neue Trainer lässt anders spielen, die Mannschaft wird anders als im Hinspiel gegen uns auftreten. Sie verteidigen nun gegen den Mann und setzen jetzt eher auf Kontor."

Nur eine Position ist nicht offen

Wie der Trainer in den Vereinsmedien außerdem verlauten lässt, steht vor dem Wochenende lediglich fest, dass Stammtorhüter Jonas Holzum erneut den Vorzug vor dem Winter-Zugang Justin Möllering bekommt. Es fehlt lediglich Ulrich Bapoh, entsprechend haben die Auswärtsfahrer an diesem Wochenende die Qual der Wahl.

In der Hinserie hat Biemenhorst beide Partien in der Grotenburg klar verloren. Beide? Nach der 1:6-Klatsche in der Oberliga folgte wenig später noch ein 0:3 im Niederrheinpokal. FuPa Niederrhein wird die Partie im Liveticker begleiten:

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: