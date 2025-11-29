Beim KFC reißen in Kleve mehrere Serien

Bitterer Abend für den KFC Uerdingen. Im Auswärtsspiel beim Tabellen-17. 1. FC Kleve sind für die Krefelder gleich mehrere Serien gerissen. Am Ende unterlag die Elf von Trainer Julian Stöhr mit 0:1 (0:0). Entscheidend dabei war eine Szene in der 83. Minute.

Der gerade eingewechselte Joel Agbo suchte mit seinem ersten Ballkontakt sofort das Dribbling gegen Jan Bachmann. Der fuhr das Bein zu weit aus, Agbo fiel drüber, Schiedsrichter Lukas Luthe entschied sofort auf Strafstoß für den Außenseiter. Nermin Badnjevic versenkte den Ball unhaltbar unten links. KFC-Keeper Jonas Holzum hatte zwar die Ecke geahnt, kam aber nicht mehr ran. Es war das erste Gegentor nach zuvor drei Zu-Null-Spielen in Serie und die erste Niederlage nach sechs ungeschlagenen Spielen. Dabei sah es lange gar nicht danach aus.

Uerdingens Trainer Julian Stöhr hatte seine Mannschaft auf einer Position verändert. Adam Tolba begann für Ephraim Kalonji. Der KFC blieb dabei seiner Linie aus den vergangenen Wochen auch erst einmal treu. Hinten ließen sie gegen die Klever, die fast ausschließlich auf Konter setzten, nichts zu, nach vorne fehlte etwas die Torgefahr. Es war schnell das von Stöhr erwartete Kampfspiel mit vielen langen Bällen auf tiefem Rasen im Stadion am Bresserberg. Erst nach 37 Minuten hatte der KFC die erste richtig große Torchance: Nach einem Eckball kam Noah Tomson zum Abschluss, traf mit seinem Schlenzer aber nur den Innenpfosten. Zuvor hatten sich Mohamed Benslaiman Benktib mit einem Freistoß (16.) und Nedzhib Hadzha aus der Distanz (23.) mal wenigstens dem Tor etwas angenähert. Kurz vor der Pause gab es noch die große Möglichkeit für Etienne-Noel Reck, dessen Abschluss aus kurzer Distanz vom Klever Keeper pariert werden konnte.

Nach der Pause entwickelten die Krefelder etwas mehr Druck. Zuerst konnte Hadzha Reck in den Lauf ins Eins-gegen-eins gegen Torwart Taner schicken, doch der Klever behielt sowohl gegen ihn als auch gegen den Nachschuss von Alexander Lipinski die Oberhand (56.). Eine Minute später rettete Taner gleich dreifach: Erst einen Distanzschuss und dann gleich noch einmal doppelt gegen Reck. Seongsun You setzte einen Kopfball hingegen nur knapp am Tor vorbei, eine Minute nachdem die Klever selbst durch einen abgefälschten Schuss von Niklas Klein-Wiele fast die Führung erzielt hätten (67.). Ansonsten kam von den Klevern nach vorne nicht viel – bis auf eben der Elfmeter, der das Spiel letztendlich zu Gunsten der Gastgeber entschied.

KFC kann sich nicht mehr aufrappeln

Eine Schlussoffensive blieb aus, auch weil die Klever im Anschluss auch immer und immer wieder Zeit von der Uhr nahmen. Die größte Chance hatten dann auch noch die Klever durch Klein-Wiele, der einen Abstauber nach pariertem Schuss von Ilkay Akpinar nicht zur Entscheidung nutzen konnte. Es blieb also beim 0:1 aus Krefelder Sicht.

Die Elf von Coach Stöhr hat nun wenig Zeit zum Mundabputzen. Bereits am kommenden Dienstag wartet auf den KFC das Nachholspiel zuhause gegen den Tabellenführer Ratingen 04/19, der am Freitagabend selbst gepatzt hat. Die Germanen hatten gegen Holzheim bis fünf Minuten vor Schluss eine 3:1-Führung noch verspielt und kamen am Ende nun zu einem 3:3-Remis.