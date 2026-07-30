Beim Geisterspiel: Wuppertaler SV bietet Public Viewing an

Die Ränge im Stadion am Zoo bleiben für die 1. Runde im Niederrheinpokal leer. – Foto: Arno Wirths

Zum Pflichtspielauftakt der neuen Saison treffen die beiden Oberligisten Wuppertaler SV und SpVg Schonnebeck in der ersten Runde des Niederrheinpokals aufeinander (9. August, 15 Uhr). Nachdem es beim Pokalaus gegen den FC Büderich in der vergangenen Saison zu Ausschreitungen durch einige WSV-Anhänger gekommen war, wurde die Begegnung als Strafe unter Ausschluss der Öffentlichkeit angesetzt .

Für seine Fans hat der WSV nun jedoch eine Alternative geschaffen. Der Verein lädt zum gemeinsamen Public Viewing am Barmer Bahnhof ein. Unter dem Motto "Rudelgucken statt Stadion“ stößt die Ankündigung in den sozialen Medien überwiegend auf positive Resonanz. Weitere Informationen zum Ablauf sollen zeitnah folgen. Bislang ist noch nicht bekannt, wie die Übertragung technisch umgesetzt wird und ob die Partie zusätzlich auch über eine weitere Plattform verfolgt werden kann.

Sportlich dürfte das Duell bereits ein erster Gradmesser für beide Mannschaften werden. Besonders brisant: Knapp zwei Wochen später gastiert die SpVg Schonnebeck erneut am Stadion am Zoo – dann zum Oberliga-Auftakt und vor Zuschauern.

Die Voraussetzungen versprechen ein interessantes Aufeinandertreffen. Während sich die Schonnebecker in den vergangenen Jahren als Spitzenteam der Oberliga etabliert haben und auch diesmal wieder zum erweiterten Kreis zählen dürfen, muss sich der WSV dieses Privileg noch erarbeiten. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga wurde der Kader nahezu komplett umgebaut, zudem steht mit Tim Schneider ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Beim bislang letzten Oberliga-Gastspiel gelang den Wuppertalern nach drei Spielzeiten die Rückkehr in die Regionalliga.

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