 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

Beim FV Breidenbach spielt einmal mehr die Angst mit

Teaser VL MITTE: +++ So kann es nicht mit dem Klassenerhalt klappen: Einmal mehr geht der FV Breidenbach in der Fußball-Verbandsliga in Führung, einmal mehr gibt es am Ende keine Punkte +++

von Redaktion · Heute, 20:23 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pia Pfeifer

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VL Hessen Mitte
Breidenbach
SV Wiesbaden

Wiesbaden. Der FV Breidenbach hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte einmal mehr eine Partie aus der Hand gegeben und beim SV Wiesbaden trotz zwischenzeitlicher Führung mit 2:3 (2:1) verloren. Aus Sicht von Spielertrainer Felix Baum passte der Spielverlauf „mal wieder“ ins Bild dieser Saison. „Ich bin wirklich froh, wenn die Saison langsam vorbei ist“, sagte Baum nach dem Abpfiff.

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