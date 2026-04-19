Beim FV Breidenbach spielt einmal mehr die Angst mit

– Foto: Pia Pfeifer

Wiesbaden. Der FV Breidenbach hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte einmal mehr eine Partie aus der Hand gegeben und beim SV Wiesbaden trotz zwischenzeitlicher Führung mit 2:3 (2:1) verloren. Aus Sicht von Spielertrainer Felix Baum passte der Spielverlauf „mal wieder“ ins Bild dieser Saison. „Ich bin wirklich froh, wenn die Saison langsam vorbei ist“, sagte Baum nach dem Abpfiff.