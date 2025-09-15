Beim FV Biberach und beim TSV Buch geht es um wichtige Punkte

+ 13 weitere

Zwei Nachholpartien stehen am morgigen Dienstag und am Mittwoch in der Landesliga, Staffel 4, auf dem Programm.

Für den TSV 1889 Buch läuft die Saison bislang enttäuschend. Mit nur drei Punkten aus sechs Spielen stehen die Gastgeber auf Rang 16 und damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Das 0:4 zuletzt beim SV Kressbronn offenbarte große Schwächen in der Defensive. Nun empfängt Buch den FV Rot-Weiß Weiler, der bislang drei Siege und drei Niederlagen gesammelt hat und mit neun Punkten im Mittelfeld rangiert. Weiler zeigte sich zuletzt defensiv stabil und gewann mit 2:0 gegen den SV Mietingen. Für Buch ist es ein Duell, um den Anschluss nicht frühzeitig zu verlieren. Die Gäste hingegen könnten mit einem Sieg in die obere Tabellenhälfte springen. Die Ausgangslage verspricht viel Spannung und Emotionen.

Der FV Biberach wartet nach fünf Saisonspielen mit nur einem Sieg weiter auf Konstanz. Mit fünf Punkten stehen die Gastgeber auf Rang 13 und damit gefährlich nah an der Abstiegszone. Nun kommt der FC Srbija Ulm, der bisher drei Siege und drei Niederlagen auf dem Konto hat. Die Gäste haben neun Punkte gesammelt und belegen Rang 9. Für beide Seiten geht es um richtungsweisende Punkte – Biberach will den Abstand zu den hinteren Plätzen vergrößern, Srbija Ulm hingegen den Sprung ins Mittelfeld sichern.

