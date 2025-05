Beim FSV Seelbach stehen trotz Abstieg die Zeichen auf Kontinuität

Der FSV Seelbach kann mit Blick auf die kommende Saison positive Neuigkeiten verkünden – sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Mannschaft stehen die Zeichen auf Kontinuität und Weiterentwicklung, wie der Verein mitteilte.

Nachdem der Abstieg aus der Landesliga feststeht, wird die erste Mannschaft in der kommenden Saison in der Bezirksliga antreten. "Auch wenn dieser Schritt schmerzt, ist jetzt der Blick nach vorngerichtet. Der Neustart soll mit Leidenschaft, Zusammenhalt und einem klaren Plan angegangen werden", heißt es seitens der Seelbacher. Deshalb freue man sich umso mehr, "dass Christoph Lawicki und Hakan Ilhan weiterhin als Trainer der ersten Mannschaft an der Seitenlinie stehen werden. Beide gehen den Weg mit uns weiter – ein starkes Zeichen!"