 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

Beim FSV Schröck brechen gegen Burgsolms am Ende alle Dämme

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga hat der FSV Schröck die zweite Klatsche binnen fünf Tagen kassiert. Woran das lag und wer sich bei Gegner FC Burgsolms besonders torhungrig gezeigt hat +++

von Redaktion · Heute, 13:57 Uhr · 0 Leser
Trägt sich für den FC Burgsolms beim 5:1-Erfolg in Schröck in die Torschützenliste ein: Deniz Altunas (r.). (Archivbild) © Jenniver Röczey
Trägt sich für den FC Burgsolms beim 5:1-Erfolg in Schröck in die Torschützenliste ein: Deniz Altunas (r.). (Archivbild) © Jenniver Röczey

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GL Gießen/Marburg
FC Burgsolms
FSV Schröck

Marburg. Zweite deutliche Niederlage für den FSV Schröck in seiner englischen Woche in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg: Nach dem 1:4 am Mittwoch beim Tabellenführer TSG Wieseck unterlagen die Marburger nun auch auf eigenem Platz dem FC Burgsolms mit 1:5 (0:1). Für die Gäste bedeutete der Erfolg zugleich die Rückkehr in die Spur nach zuvor zwei Niederlagen in Serie.

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