Beim FSV Schröck brechen gegen Burgsolms am Ende alle Dämme

Trägt sich für den FC Burgsolms beim 5:1-Erfolg in Schröck in die Torschützenliste ein: Deniz Altunas (r.). (Archivbild) © Jenniver Röczey

Marburg. Zweite deutliche Niederlage für den FSV Schröck in seiner englischen Woche in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg: Nach dem 1:4 am Mittwoch beim Tabellenführer TSG Wieseck unterlagen die Marburger nun auch auf eigenem Platz dem FC Burgsolms mit 1:5 (0:1). Für die Gäste bedeutete der Erfolg zugleich die Rückkehr in die Spur nach zuvor zwei Niederlagen in Serie.