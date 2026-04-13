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Ligabericht
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Beim FSV Schröck brechen gegen Burgsolms am Ende alle Dämme
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga hat der FSV Schröck die zweite Klatsche binnen fünf Tagen kassiert. Woran das lag und wer sich bei Gegner FC Burgsolms besonders torhungrig gezeigt hat +++
Marburg. Zweite deutliche Niederlage für den FSV Schröck in seiner englischen Woche in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg: Nach dem 1:4 am Mittwoch beim Tabellenführer TSG Wieseck unterlagen die Marburger nun auch auf eigenem Platz dem FC Burgsolms mit 1:5 (0:1). Für die Gäste bedeutete der Erfolg zugleich die Rückkehr in die Spur nach zuvor zwei Niederlagen in Serie.