Beim FSV Braunfels fehlt die Konstanz +++ Der Fußball-Gruppenligist hat ein Mentalitätsproblem. Das sagt zumindest der Co-Trainer - und nennt Beispiele dafür +++

WETZLAR - Für den FSV Braunfels läuft es in der Fußball-Gruppenliga in dieser Saison alles andere als gut. In den vergangenen fünf Spielen gewannen die Schlossstädter einmal, spielten einmal Remis und mussten drei Niederlagen verarbeiten. Die Mannschaft von Übungsleiter Florian Betz kommt einfach nicht in Fahrt. Woran liegt das? Die Spiele Erst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch Pech hinzu. So könnte man die Saison der Braunfelser bisher umschreiben.