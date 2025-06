Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

"Wir haben direkt nach dem Spiel schon mit der Mannschaft und den Fans die Meisterschaft gefeiert, bevor es dann nachts um 3 Uhr in Richtung Flughafen nach Malle ging. Haben da ausgiebig gefeiert und dann ein letztes Mal beim gemeinsamen Saisonabschluss. Also beim Feiern waren wir schon immer stark", berichtet ein bestens gelaunter Tim Jakob. Mit 18 Siegen aus 20 Spielen und einer überragenden Tordifferenz von +67 hatte sich sein Team den Erfolg redlich verdient.

Vom Aufstiegswunsch zum klaren Meisterziel

Bereits in der Vorsaison hatte Spraitbach II als Tabellenzweiter aufhorchen lassen. "Wir hatten die letzte Saison schon als Tabellenzweiter abgeschlossen, von dem her wussten wir, dass vieles möglich ist. Wir wollten auch definitiv oben angreifen, aber so richtig hat es sich am Anfang noch keiner getraut, die Meisterschaft als Ziel zu setzen", gibt Jakob zu. Doch nach einer starken Hinrunde mit nur einer Niederlage wuchs der Glaube an den großen Wurf. "Erst als wir dann eine sehr gute Hinrunde mit nur einer Niederlage gegen den härtesten Konkurrenten Fachsenfeld/Dewangen gespielt haben, war für uns klar: Wir wollen als Meister nach Malle."

Konstanz und Achse als Schlüssel zum Erfolg

Das Erfolgsrezept der Spraitbacher Reserve war klar: Konstanz und Qualität. "Wir hatten diese Saison eine sehr gute Konstanz in der Mannschaft. Hatten eigentlich immer unsere Schlüsselspieler dabei und waren dadurch auch richtig gut eingespielt", erklärt Jakob. Im Mittelfeld sorgten Fabi Beisswenger, Tobi Tangl, Basti Radlik und Dennis Pflüger für Stabilität und Kreativität, im Angriff glänzte ein Duo. "Dann natürlich mit den beiden Wengerts im Sturm hatten wir eine sehr starke Qualität vorm Tor."

Auch die Kaderbreite war ein Pluspunkt. "Wir hatten bei jedem Spiel volle Hütte mit 16 Mann. Ich musste oftmals Spieler zuhause lassen, was in der Vergangenheit nicht oft vorkam und mir auch sehr schwer gefallen ist. Ich würde am liebsten immer alle mitnehmen."