Beim FCA unter Sandro Wagner – Dachauer Juwel startet durch

Ganz Fußball-Deutschland hat ihn schon auf dem Zettel: Die Karriere des hochtalentierten Jungprofis Mert Kömür aus Dachau nimmt Fahrt auf.

Auch Antonio Di Salvo und Sandro Wagner ist nicht verborgen geblieben, dass da ein besonderes Talent weiter heranreift. Trainer Di Salvo berief Kömür unlängst in den Kader der deutschen U21-Auswahl, Wagner, neuer Trainer beim Bundesligisten FC Augsburg, machte den jungen Dachauer zur Stammkraft, vorzugsweise als offensiver Mittelfeldspieler.

Augsburg – Der Kicker schreibt „vom ‚Top-Talent‘, die Bild vom „Jungstar“ und das Magazin 11 Freunde gar vom „Juwel“. Ganz Fußball-Deutschland ist also schon aufmerksam geworden auf den jungen Mann, der Torwart Lukas Hradecky am letzten Spieltag von Leverkusens Meistersaison mit einem Traumtor überwand , der kürzlich Kult-Keeper Manuel Neuer mit einem überlegten Flachschuss keine Chance ließ und der am Samstag zum Sieg über Wolfsburg ein Tor und einen Assist beisteuerte. Der junge Mann ist gerade 20 geworden, er heißt Mert Kömür, und er kommt aus Dachau.

„Natürlich freut mich das“, sagt Kömür über die Reaktionen, die er mit seinem schon so reifen Spiel hervorruft, „aber ich bin noch ein junger Spieler und muss noch viel lernen – und auf dem Platz gibt es dann keine Unterschiede“. Bedeutet: Dort muss sich der Jungprofi, der im Sommer seinen Vertrag beim FC Augsburg vorzeitig bis 2029 verlängert hat, Woche für Woche aufs Neue beweisen.

Die aktuelle Saison verlief für den FCA bislang alles andere als wunschgemäß. Mit sechs Punkten aus den ersten sechs Spielen liegen die Augsburger auf Tabellenrang 13. Wagner steht bereits in der Kritik. Aber der frühere Co-Trainer der Nationalmannschaft bekam den Job auch, weil er als Förderer von Talenten bekannt ist. „Sandro Wagner ist noch ein junger Trainer, er kann sich sehr gut in uns Spieler hineinversetzen“, sagt Kömür, „ich komme mit ihm sehr gut klar“.

Papa Cem war sein erster Trainer

Gleiches galt aber auch für Wagners Vorgänger Jess Thorup. Der Däne schenkte Kömür als Erster das Vertrauen, „unter ihm habe ich mein Bundesliga-Debüt gefeiert, mein erstes Tor geschossen und den ersten Startelfeinsatz gehabt“.

Mert Kömür begann als kleiner Bub beim TSV Dachau 1865 mit dem Fußball. Erster Trainer: sein Vater Cem. Dass Mert über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt, zeigte sich bald – unter anderem bei seinen Auftritten beim Merkur Cup. TSV 1860 wurde vorstellig, Kömür wechselte zu den Löwen, war dort sogar Kapitän der U15. Von Sechzig ging es dann weiter zum FCA – und in die Bundesliga.

Deutschland oder Türkei?

Ilkay Gündogan, Mesut Özil und andere Fußballprofis mit türkischen Wurzeln entschieden sich für die deutsche Nationalmannschaft, andere wie Salih Özcan von Borussia Dortmund und der hochtalentierte Regensburger Kenan Yildiz von Juventus Turin spielen für die Türkei. Der türkische Verband klopfte schon mal an bei Mert Kömür, was seine weitere internationale Laufbahn betrifft, will sich der junge Dachauer aber noch nicht zu viele Gedanken machen: „Es ist meine erste richtige Profisaison, mein Fokus liegt auf Augsburg und der Bundesliga.“

Sein Start bei der deutschen U21 verlief maximal unglücklich. Kömür fing sich im ersten Training vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Lettland einen Zehenbruch ein, „ich war leider nach einer halben Stunde schon wieder weg“. Aber man darf davon ausgehen, dass Di Salvo den Dachauer wieder berufen wird.

Entspannen am Karlsfelder See

Mert Kömür hat eine Wohnung in Augsburg, er ist aber auch unter der Woche immer mal wieder zu Hause bei seinen Eltern. Wenn das Wetter passt, fährt er gern zum Karlsfelder See, man sieht ihn aber auch immer wieder auf den Dachauer Fußballplätzen. Leon Junker, sein bester Freund, spielte in der vergangenen Saison noch für die Landesligamannschaft von Dachau 1865.

Vorbild ist ein Fußball-Superstar

Auf die Frage, Fan welchen Vereins er ist, muss Kömür nachdenken, eine richtige Antwort hat er so spontan gar nicht. „Den gibt es nicht. Aber ich bin sehr glücklich, beim FCA zu sein. Dem Verein habe ich vieol zu verdanken.“

Schnell kommt Kömürs Antwort, wenn es um den Lieblingsspieler geht: Cristiano Ronaldo. Der Portugiese, offensiver Mittelfeldspieler wie Mert Kömür, hat in seiner großen Karriere unzählige Titel gewonnen und ist auch heute, mit 40, noch aktiv.