Beim FCA herrscht Dringlichkeit

Darmstadt. Es sind drei Spiele mit Relevanz im Abstiegskampf in der Verbandsliga Süd. Doch während RW Darmstadt und Viktoria Griesheim, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, den vorletzten Spieltag ohne Druck angehen können, hat der FCA Darmstadt eine gewisse Dringlichkeit

FCA Darmstadt – SG Bornheim (Samstag, 15 Uhr). Die Partie hat den Charakter eines Endspiels – und Endspiele kann der FCA, wie zuletzt im Kreispokal gezeigt. Doch der aktuelle Trend spricht für die Bornheimer, die sich im Kampf um den Klassenerhalt nicht geschlagen geben und durch vier Siege in Folge wieder hoffen dürfen. Vor allem dann, wenn die SG auch beim FCA gewinnt, der bei einer Niederlage (beide Teams hätten dann 44 Punkte) wiederum in Gefahr gerät und bei fünf möglichen Absteigern noch in die Relegation rutschen könnte.

Das weiß natürlich auch Luca Bergemann, der mit seinem Team aus den vergangenen vier Spielen nur zwei Zähler geholt hat. „Bornheim wird mit der Serie im Rücken sicherlich selbstbewusst antreten“, sagt der FCA-Trainer: „Aber wir wollen in unserem letzten Heimspiel nichts liegen lassen und haben es selbst in der Hand – ich hoffe, dass nach der Partie dann wirklich alles klar ist.“ Denn gewinnen die Arheilger, sind sie wirklich durch und haben die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigt.

Viktoria Griesheim – TS Ober-Roden (Sonntag, 15 Uhr). Die Partie hat eigentlich nur für Ober-Roden Bedeutung. Denn die Turnerschaft kämpft noch um den Klassenerhalt und könnte sich mit einem Sieg in Griesheim zumindest den 14. Platz sichern. Dieser, je nachdem wie groß die Zahl der Absteiger aus der Klasse ist (hängt vom Abstieg aus der Hessenliga ab), könnte noch die Relegationsteilnahme bedeuten. Die Griesheimer wiederum finden sich in der kommenden Saison auf jeden Fall in der Gruppenliga wieder. Entweder als sportlicher Absteiger (was wahrscheinlich ist). Oder eben als Rückzieher, hat die Viktoria doch ihren freiwilligen Rückzug erklärt. Hängenlassen wollen sich die Griesheimer trotz ihres Schicksals aber nicht, so sagt Christian Fischer. „Wir wollen uns deutlich besser präsentieren als zuletzt gegen Rot-Weiß Darmstadt“, erklärt der Sportliche Leiter und erinnert an das 1:6 im Derby. Und weiter: „Wir werden alles geben.“ Mit Blick auf die kommende Saison deutete Fischer an, dass der Kader der Viktoria mittlerweile nahezu komplett sei.

Germania Ober-Roden – RW Darmstadt (Sonntag, 17 Uhr). Auch diese Partie hat Relevanz in Sachen Klassenerhalt – die Germania, die sich am Mittwoch zum dritten Mal in Folge den Sieg im Dieburger Kreispokal sicherte (3:1 im Finale gegen den SV Münster), könnte bei gewisser Konstellation noch in die Relegation rutschen. All das ficht die Rot-Weißen nicht an, die ihren Aufwärtstrend fortsetzen wollen. „Es ist ein gutes Gefühl, sich keine Sorgen mehr machen zu müssen. Darüber sind wir froh. Wir haben uns dieses Ergebnis aber auch hart erarbeitet“, sagt RW-Trainer Dominik Lohrer. Nachdem die Darmstädter teils Vorletzter in der Runde waren, dürfen sie nun nach oben schauen. Sogar Rang fünf ist noch drin mit einem weiteren Erfolg. „Vor Wochen war das noch undenkbar. Jetzt ist es absolut möglich, die Chance ist da“, so Lohrer weiter. Und diese Chance würden die Rot-Weißen gerne ergreifen.