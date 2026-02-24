„Beim FCA ein Riesentalent“ – Dachauer Tim Civeja über seine Leidenszeit und den Bundesliga-Traum

Fussball, 3. Liga, SV Waldhof Mannheim - 1. FC Saarbrücken – Foto: IMAGO/Oliver Zimmermann

Dieses Spiel markiert den Höhepunkt seiner noch jungen Karriere. Vom TSV 1865 Dachau kam Civeja über TaF Glonntal 2015 zum FC Augsburg. In den Jugendmannschaften der Fuggerstädter etablierte sich der Dachauer als Leistungsträger und machte auch die Profis auf sich aufmerksam. In der Folge schaffte er den Sprung in den Bundesliga-Kader und feierte am 16. Januar 2021 sein Debüt gegen den SV Werder Bremen. „Das kann mir niemand mehr nehmen“, sagt Civeja.

Einmal gegen den FC Bayern München zu spielen. Das ist wohl der Traum eines jeden Nachwuchsspielers. Aber mit einer Vorlage den deutschen Rekordmeister aus dem DFB-Pokal zu werfen? Genau das gelang Tim Civeja. Im Zweitrundenspiel gegen die Münchener im November 2023 wurde der Offensiv-Künstler des 1. FC Saarbrücken beim Stand von 1:1 in der Schlussphase eingewechselt und machte mit seinem Pass auf Siegtorschütze Marcel Gaus in der 96. Minute die Sensation perfekt. „Es war unbeschreiblich. Ich konnte es noch tagelang nicht glauben“, sagt Civeja im Gespräch mit FuPa Oberbayern/Fussball Vorort.

Die Folge: Eine Leihe zum FC Ingolstadt in die 3. Liga. Die Schanzer waren schon länger am offensiven Mittelfeldspieler interessiert. Civeja erhoffte sich von der Leihe, „weiter Fuß zu fassen und mehr Spielzeit zu bekommen. Soweit, dass ich das Spiel dort auch an mich reißen kann“. So der Plan. Ganz ging dieser allerdings nicht auf. Erneut machte der Trainer dem 24-Jährigen „einen Strich durch die Rechnung“.

Gegen Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg folgten zwei weitere Einwechslungen. Der Grundstein für eine erfolgreiche Bundesliga-Karriere war gelegt. Es sollten jedoch die einzigen Auftritte Civejas im Fußball-Oberhaus sein. Eine Schambeinentzündung und ein Trainerwechsel beim FCA warfen ihn aus der Rotation. In der darauffolgenden Saison wurde Civeja von Neu-Coach Markus Weinzierl nicht mehr berücksichtigt, kam lediglich in der Reserve der Schwaben in der Regionalliga Bayern zum Einsatz.

Auch aufgrund der erhöhten physischen Anforderungen der 3. Liga startete Civeja mit wenigen Einsätzen in die Saison, spielte in vier Spielen nur bei der Bayernliga-Mannschaft des FCI. Zwar konnte sich der Offensivkünstler in der Rückrunde zurückkämpfen und sich einen guten Abschluss in Ingolstadt erarbeiten. Doch ließ die einjährige Leihe auch so manche Zweifel bei Civeja zurück. „Natürlich hadert man mit sich, wenn es dann nicht mal für die 3. Liga richtig reicht. Ich war beim FCA ein Riesentalent. Jetzt werde ich liegen gelassen“, sagt der Mittelfeldspieler selbstkritisch. Der Traum von der Bundesliga-Karriere stand auf der Kippe.

Nach Ingolstadt-Leihe: Civeja entscheidet sich gegen Rückkehr nach Augsburg

Eine Rückkehr nach Augsburg schloss der 24-Jährige daraufhin aus. Doch war lange nicht klar, ob er einen neuen Verein finden würde. Aufgeben hatte der 24-Jährige aber zu keiner Zeit im Sinn. Dann kam über Kontakte das Gespräch mit dem 1. FC Saarbrücken. „Sie waren der einzige Verein, der auf mich zugegangen ist“, sagt Civeja. Es zahlte sich aus, dass der ehemalige Augsburger nie aufgab. Bei den Saarländern erwachte seine Karriere wieder zum Leben. In seinen ersten beiden Jahren gehörte der Mittelfeldspieler stets zum Stammpersonal, kam in beiden Spielzeiten auf 31 Saisonspiele.

Dennoch bereitete ihm seine alte Verletzung aus Augsburger Tagen weiter Probleme. „Ich hatte bis Sommer 2024 Schmerzen. Nach 60–70 Minuten hat es immer in die Hüfte gezogen. Ich war fit, konnte aber nie über 90 Minuten spielen“, sagt Civeja. Seit seiner Operation spielt er endlich wieder schmerzfrei – und kann seine Zeit in Saarbrücken so richtig genießen. In 84 Spielen kommt er auf 23 Torbeteiligungen, durfte Pokalsensationen und die Aufstiegsrelegation zur 2025 erleben. Da verhinderte Eintracht Braunschweig den Sprung in die 2. Bundesliga.

Stammspieler in Saarbrücken: Civeja etabliert sich in der 3. Liga

In der laufenden Saison bleibt der sportliche Erfolg bislang aus. Nach 25 Partien steht Saarbrücken auf dem 16. Tabellenplatz. Am 24. Spieltag beendeten die Saarländer mit einem 2:0-Heimsieg gegen VfB Stuttgart II ihre Sieglos-Serie von 16 Spielen. Vergangenes Wochenende folgte ein 1:1 gegen den direkten Konkurrenten aus Ulm. Mit diesen Erfolgen im Gepäck ist sich Civeja sicher, dass seine Mannschaft den direkten Klassenerhalt noch schaffen werde.

Und seine persönlichen Ziele? In erster Linie möchte Civeja dem Verein das Vertrauen zurückgeben und die Saison positiv abschließen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Obwohl er sich in Saarbrücken wohlfühlt, steht sein nächstes Kapitel bislang nicht fest. „Ich muss schauen, was für mich am besten passt, um mich weiterzuentwickeln, auch menschlich gesehen“, sagt der 24-Jährige. Dabei könnte es für Civeja auch gerne wieder ein oder sogar zwei Ligen nach oben gehen, denn „Bundesliga ist schon noch mal mein Ziel“. (seb)