Beim FC Wörrstadt wird wieder Jugendfußball gespielt

Künftig wird es beim FC Wörrstadt auch wieder Trainingsbetrieb geben. – Foto: Rocco Bartsch - Symbolbild

Wörrstadt. Im Jahr seines 20-jährigen Bestehens kehrt beim FC Wörrstadt neues Leben ein. Der Verein, der zuletzt nur noch mit einer AH-Mannschaft am Spielbetrieb teilnahm, meldet sich nach mehr als zehn Jahren im Jugendfußball zurück. „Wir freuen uns, dass wir im Jubiläumsjahr wieder eine G- und F-Jugend angemeldet haben“, sagt Vorsitzender Michael Albrecht. Wird das Angebot in den kommenden Jahren gut angenommen, könne er sich „natürlich auch vorstellen, das weiter auszubauen, um irgendwann auch wieder Aktivenfußball anbieten zu können.“

Wie es genau zur Rückkehr des FC Wörrstadt in den Jugendfußball kam, was die langfristigen Pläne sind und was Lokalrivale TuS Wörrstadt dazu sagt, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.