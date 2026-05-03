BEIM FC WACKER BIBERACH SCHRILLEN DIE ALARMGLOCKEN

(wh) - Der FC Wacker Biberach (12.) hat mit dem 0:2 (0:0) gegen den SV Winterstettenstadt I (14.) nicht nur das Spiel verloren, sondern auch wertvollen Boden im Kampf um den Klassenerhalt. Die Alarmglocken schrillen, denn der Vorsprung der Biberacher auf den ersten Abstiegsplatz und den Relegationsplatz beträgt jetzt nur noch zwei Punkte.
Die Wackeraner lieferten einen seltsam blutleeren Auftritt ab. Sie hatten weder die Ideen noch die Mittel, um die bis dato so anfällige Defensive der Winterstetter (mit 76 Gegentoren) zu knacken. So musste der ausgezeichnete Gästekeeper Florian Harsch nur drei kritische Situationen überstehen: einmal in der ersten Halbzeit (28.), als er im Eins gegen EIns mit Mehmet Sahin das bessere Ende für sich hatte und zweimal in der Schlussphase, als ein schöner Distanzschuss von Mehmet Sahin an der Latte landete (79.) und als er eine gute Einschussgelegenheit von TIm Scherff (84.) entschärfte.
Effizienter agierten die Gäste: Sie hatten zwar auch nicht mehr Torchancen, wussten diese aber zu verwerten: zum 1:0 in der 57. Minute durch Niklas Müller und zum 2:0 durch Lukas Baur in der 74. Minute per (zweifelhaftem) Foulelfmeter.
So entpuppte sich der SV Winterstettenstadt wieder einmal als Angstgegner des FC Wacker, denn der gewann nur eine der letzten zehn Partien gegen den SVW.Fazit
von Wacker-Trainer Marcin Zukowski: "Die Mannschaft hat erneut Fehler gemacht, die bereits viele Male besprochen worden sind. Das bedeutet, dass innerhalb der Mannschaft etwas nicht so funktioniert, wie es sollte, und dass wir schnell eine Lösung für diese schwierige Situation finden müssen."Tore:
0:1 Niklas Müller (57.), 0:2 Lukas Baur (74./Foulelfmeter).FC Wacker Biberach:
Onur Baran - Felix Werner (87. Jonathan Burandt), Shahzad Alizada (45. Leon Reiner), Liridon Sylaj, Manuel Braig - Ammar Ali Fazal (45. Felix Raphael Stückle), Manuel Mohr, Tim Scherff, Wael El Moustapha (67. Cüneyt Avlayici), Mehmet Sahin - Marius Häußler (75. Luca Ries).
SV Winterstettenstadt: Florian Harsch, Daniel Bochtler, Martin Walter, Fabio Christ, Andreas Ruß (78. Waldemar Schulz), Elias Auer (80. Martin Müller), Niklas Müller, Owen Scudamore (86. Johannes Harsch), Lukas Baur, Oliver Zeh.
Schiedsrichter: Thomas Natter (Uttenweiler).
Nächstes Spiel: SV EIntracht Seekirch - FCW am 9. Mai um 15 Uhr.