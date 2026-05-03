BEIM FC WACKER BIBERACH SCHRILLEN DIE ALARMGLOCKEN von Winfried Hummler · Heute, 20:10 Uhr · 0 Leser

Die Wackeraner (blaue Trikots) erwischten einen gebrauchten Tag gegen ihren Angstgegner – Foto: Charly Achberger

(wh) - Der FC Wacker Biberach (12.) hat mit dem 0:2 (0:0) gegen den SV Winterstettenstadt I (14.) nicht nur das Spiel verloren, sondern auch wertvollen Boden im Kampf um den Klassenerhalt. Die Alarmglocken schrillen, denn der Vorsprung der Biberacher auf den ersten Abstiegsplatz und den Relegationsplatz beträgt jetzt nur noch zwei Punkte.





Die Wackeraner lieferten einen seltsam blutleeren Auftritt ab. Sie hatten weder die Ideen noch die Mittel, um die bis dato so anfällige Defensive der Winterstetter (mit 76 Gegentoren) zu knacken. So musste der ausgezeichnete Gästekeeper Florian Harsch nur drei kritische Situationen überstehen: einmal in der ersten Halbzeit (28.), als er im Eins gegen EIns mit Mehmet Sahin das bessere Ende für sich hatte und zweimal in der Schlussphase, als ein schöner Distanzschuss von Mehmet Sahin an der Latte landete (79.) und als er eine gute Einschussgelegenheit von TIm Scherff (84.) entschärfte.



Effizienter agierten die Gäste: Sie hatten zwar auch nicht mehr Torchancen, wussten diese aber zu verwerten: zum 1:0 in der 57. Minute durch Niklas Müller und zum 2:0 durch Lukas Baur in der 74. Minute per (zweifelhaftem) Foulelfmeter.



