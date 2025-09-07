Beim FC Pipinsried gibt es Redebedarf

In der Bayernliga Süd zählt der FC Pipinsried eigentlich zu den Titelkandidaten, doch bislang läuft es durchwachsen. Gegen den SV Heimstetten gab es eine 2:4-Heimniederlage. Den zweiten Erfolg in Serie feierte derweil Türkspor Augsburg beim 3:2 gegen den FC Ismaning.
Der FC Pipinsried hinkt den eigenen Erwartungen weiter hinterher. Gegen denSV Heimstetten kassierten die Gelb-Blauen eine 2:4-Heimniederlage, die sich bereits in der ersten Halbzeit abzeichnete. Denn da lagen die Schützlinge von Trainer Sepp Steinberger bereits mit 0:3 im Rückstand.
Der Titelfavorit agierte in der ersten Halbzeit plan- und ideenlos, was Yamin H-Wold (2) und Dominique Girtler zu drei Heimstetter Treffern nutzten. Das sollte sich nach dem Wechsel ändern, Florian Gebert verkürzte auf 1:2 und hatte sogar den Anschlusstreffer auf dem Scheitel. Der sollte sogar noch fallen, als bereits die Nachspielzeit lief. Valdrin Konjuhi erzielt das 2:3 und aufgrund der Armverletzung von Heimstettens Daniel Steimel, der lange behandelt werden musste ins Krankenhaus musste, war noch nicht Schluss. Insgesamt elf Minuten gab es obendrauf, doch an deren Ende jubelten die Heimstetter. Sie hatten durch Girtler sogar noch das 2:4 erzielt.
Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 417
Tore: 0:1 Yamin H-Wold (11.), 0:2 Dominique Girtler (35.), 0:3 Yamin H-Wold (45.), 1:3 Florian Gebert (52.), 2:3 Valdrin Konjuhi (90.+6), 2:4 Dominique Girtler (90.+10)
Für den TSV Kottern war es das sechste Spiel in Folge ohne Sieg, gegen den Aufsteiger FC SF Schwaig verloren die Oberallgäuer mit 2:4. „Die Enttäuschung ist riesengroß. Gerade weil wir eine super Trainingswoche hatten, gut miteinander gearbeitet haben. Wir haben uns wieder einmal mit vielen individuellen Fehlern das Spiel kaputt gemacht. Die müssen wir endlich abstellen. Auch haben wir wieder vier Gegentore bekommen – da müssen wir defensiv einfach besser stehen und besser verteidigen,“ so das Statement von Kotterns Co-Trainer Stefan Kröger.
Wie schon im Heimspiel gegen den FC Gundelfingen gab es drei Elfmeter – und auch dieses Mal hatte Kottern nicht das bessere Ende für sich. Schwaig prüfte TSV-Keeper Antonio Mormone gleich in den Anfangsminuten, dann brachte Bilal Ibrahim die Oberbayern in Führung und Sebastian Hofmaier erhöhte mit dem ersten Strafstoß. Dabei wollte Kottern einen Rückstand unbedingt verhindern. Schwaig war die dominierende Mannschaft und legte zu Beginn der zweiten Hälfte sogar durch Ibrahim nach, der zum 0:3 traf. Kurzzeitig kam Hoffnung auf bei den Hausherren, als Kapitän Matthias Jocham nur drei Minuten später einen Strafstoß zum 1:3 verwandelte. Aber es gelang Kottern nicht, das Spiel zu drehen. Mit dem 1:4 von Hofmaier war die Partie entschieden. Daran änderte auch der verwandelte Strafstoß von Kevin Haug zum 2:4 nicht smehr. (beß)
Schiedsrichter: Jonas Krzyzanowski (Neuburg) - Zuschauer: 500
Tore: 0:1 Bilal Ibrahim (8.), 0:2 Sebastian Hofmaier (12./Foulelfmeter), 0:3 Bilal Ibrahim (54.), 1:3 Matthias Jocham (57./Foulelfmeter), 1:4 Sebastian Hofmaier (69.), 2:4 Kevin Haug (84./Foulelfmeter)
Der FC Gundelfingen hatten den vierten Sieg in Folge schon vor Augen. Beim SV Schalding-Heining führten die Gärtnerstädter, die reguläre Spielzeit war schon abgelaufen. Da gab es Elfmeter für Niederbayern. Es kam zum Duell zwischen Fabian Schnabel und FCG-Torhüter Tobias Werdich, der die richtige Ecke ahnte und den Ball auch abwehrte. Allerdings sprang ihm die Kugel unter dem Körper durch und lag frei vor der Linie. Während Werdich nicht wusste, wo das Spielgerät denn liegt, kam Schnabel angerauscht und traf im zweiten Versuch doch noch zum 1:1-Endstand.
„Es dauert wohl noch ein bisschen, bis wir den Punkt schätzen“, meinte Gundelfingens Co-Trainer Stefan Heger, als er wenig später in die enttäuschten Gesichter seiner Schützlinge sah. Schließlich war der Dreier so zum Greifen nah. Doch Chefcoach Thomas Rudolph räumte später ein, „dass das Unentschieden schon irgendwie in Ordnung geht.“ Die Gundelfinger waren kurz vor der Pause in Führung gegangen, als Simon Achatz die Vorlage von Yannick Maurer zum 0:1 verwertet hatte. In der zweiten Halbzeit wurde der Schaldinger Druck zwar größer, doch der FCG verteidigte fast alles weg. Auch, als Mittelfeldspieler Leon Sailer mit einer Sprunggelenksverletzung vom Feld musste. Doch kurz vor Schluss gab es nach dem Foul von Samuel Seibold an Maximilian Moser noch den Strafstoß, der letztlich zum 1:1 führte.
Schiedsrichter: Alexander Petzke (Surheim) - Zuschauer: 407
Tore: 0:1 Simon Achatz (45.), 1:1 Fabian Schnabel (90.+1)
Gelb-Rot: Niklas Fink (90.+2/FC Gundelfingen)
Bes. Vorkommnis: Fabian Schnabel (SV Schalding-Heining) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tobias Werdich (90.+1)
Was für ein bitterer Nachmittag für den TSV Landsberg: Beim SV Kirchanschöring geht das Team von Cheftrainer Christoph Rech in der Schlussphase in Führung - und muss mit der letzten Aktion doch noch das 1:1 hinnehmen.
Aus Landsberger Sicht stand in der ersten Halbzeit Maximilian Seemüller im Fokus, der zwei Chancen nicht nutzen konnte. Die vielleicht beste zur Führung hatte er in der 29. Minute, als er scheiterte und Moritz Ruprecht im Nachschuss nur die Latte traf. Nach dem Seitenwechsel visierte dann Maximilian Berwein den Pfosten an. Ein glückliches Händchen bewies TSV-Trainer Christoph Rech, als er Tadeus Henn für Seemüller brachte. Nur gut zehn Minuten war er im Spiel, da trat er einen Freistoß. SVK-Keeper Egon Weber war noch so am Ball, dass der Treffer offiziell als Eigentor gewertet wurde.
Kirchanschöring warf in den letzten Minuten noch mal alles nach vorne - und hatte schließlich Glück. Maxi Holdenrieder traf bei einem Klärungsversuch einen Mitspieler an der Hand - der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. In der achten Minute der Nachspielzeit verwandelte Luca Obrei den Strafstoß zum 1:1. (mm) Lokalsport LT
Schiedsrichter: Michael Freund (Perlesreut) - Zuschauer: 570
Tore: 0:1 Egon Weber (86. Eigentor), 1:1 Luca Obirei (90.+8/Handelfmeter)
Die weite Reise zum 240 Kilometer entfernten SV Erlbach hat sich für den TSV Nördlingen noch immer gelohnt. Nach drei 1:0-Siegen war es zwar diesmal „nur“ ein 1:1, aber die TSV-Leistung passte und sie war auch nötig, um bei den zu Hause ungeschlagenen Oberbayern etwas Zählbares mitzunehmen.
Nördlingen fand gut ins Spiel und konnten die Oberbayern vom eigenen Tor fernhalten. Die erste Großchance hatten die Rieser, doch den kernigen Abschluss von Simon Gruber lenkte Torwart Lorenz Becherer zur Ecke (18.). Wenig später zog Patrick Högg vom Leder – da fehlten nur Zentimeter. Kurz vor der Pause klingelte es dann auf der Gegenseite. Die Hereingabe von Benjamin Schlettwagner verwertete Torjäger Leonhard Thiel zum 1:0.
Nach Seitenwechsel hatten zunächst die Erlbacher die besseren Chancen, doch der Ausgleich war für Nördlingen allemal verdient. Bei Bernd Rathgebers Freistoß von der Mittellinie landete der Ball zielgenau auf dem Haupt von Verteidiger Nico Schmidt, der aus sechs Metern einköpfte – 1:1. Noch war der Punkt noch nicht in trockenen Tüchern, denn ein Kopfball von David Vogl flog knapp über das Kreuzeck (87.) und ein 25-Meter-Schuss von Schlettwagner krachte an die Latte des TSV-Tores (89.). Dann war Schluss. (jais) Lokalsport RN
Schiedsrichter: Lukas Schwendner (Ensdorf) - Zuschauer: 273
Tore: 1:0 Leonhard Thiel (41.), 1:1 Nico Schmidt (77.)
Türkspor Augsburg schießt sich langsam aus der sportlichen Krise. Gegen den FC Ismaing gelang ein hart umkämpfter 3:2-Heimerfolg und damit der zweite Sieg in Folge.
Matchwinner war Stürmer Ibrahim Capar, der mit einem Doppelschlag aus dem frühen Rückstand eine 2:1-Führung machte. Nach dem Seitenwechsel und dem 2:2 durch Alessandro Cazorla deutete alles auf ein Unentschieden hin, ehe Burak Uldag im Haunstetter Stadion doch noch den 3:2-Siegtreffer erzielte. (chw)
Schiedsrichter: Saif Fekih (Oberndorf) - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Vito Liuzza (11.), 1:1 Ibrahim Capar (20./Foulelfmeter), 2:1 Ibrahim Capar (29.), 2:2 Alessandro Cazorla (67.), 3:2 Burak Uludag (88.)