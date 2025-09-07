Beim FC Pipinsried gibt es Redebedarf

Der FC Gundelfingen hatten den vierten Sieg in Folge schon vor Augen. Beim SV Schalding-Heining führten die Gärtnerstädter, die reguläre Spielzeit war schon abgelaufen. Da gab es Elfmeter für Niederbayern. Es kam zum Duell zwischen Fabian Schnabel und FCG-Torhüter Tobias Werdich, der die richtige Ecke ahnte und den Ball auch abwehrte. Allerdings sprang ihm die Kugel unter dem Körper durch und lag frei vor der Linie. Während Werdich nicht wusste, wo das Spielgerät denn liegt, kam Schnabel angerauscht und traf im zweiten Versuch doch noch zum 1:1-Endstand.

„Es dauert wohl noch ein bisschen, bis wir den Punkt schätzen“, meinte Gundelfingens Co-Trainer Stefan Heger, als er wenig später in die enttäuschten Gesichter seiner Schützlinge sah. Schließlich war der Dreier so zum Greifen nah. Doch Chefcoach Thomas Rudolph räumte später ein, „dass das Unentschieden schon irgendwie in Ordnung geht.“ Die Gundelfinger waren kurz vor der Pause in Führung gegangen, als Simon Achatz die Vorlage von Yannick Maurer zum 0:1 verwertet hatte. In der zweiten Halbzeit wurde der Schaldinger Druck zwar größer, doch der FCG verteidigte fast alles weg. Auch, als Mittelfeldspieler Leon Sailer mit einer Sprunggelenksverletzung vom Feld musste. Doch kurz vor Schluss gab es nach dem Foul von Samuel Seibold an Maximilian Moser noch den Strafstoß, der letztlich zum 1:1 führte.

Schiedsrichter: Alexander Petzke (Surheim) - Zuschauer: 407

Tore: 0:1 Simon Achatz (45.), 1:1 Fabian Schnabel (90.+1)

Gelb-Rot: Niklas Fink (90.+2/FC Gundelfingen)

Bes. Vorkommnis: Fabian Schnabel (SV Schalding-Heining) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tobias Werdich (90.+1)