Beim FC Pfaffenweiler gibt es Lob nur im kleinen Kreis Björn Schlageter, Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Pfaffenweiler, setzt aufs Kollektiv und will in der Öffentlichkeit keinen seiner Spieler hervorheben

Björn Schlageter ist ein akribischer Arbeiter. Der Trainer des FC Pfaffenweiler, der für die BZ den kommenden Spieltag in der Fußball-Bezirksliga kommentiert, überlässt am liebsten nichts dem Zufall und beobachtet genau, was im Training und bei Punktspielen passiert. Zum Saisonstart wechselte er von seinem Heimatverein TuS Bonndorf, den er fünf Jahre lang gecoacht hatte, nach Pfaffenweiler und ist dort bisher ein Erfolgsgarant. Der FCP steht auf Rang drei.